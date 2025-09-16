Ισραήλ: Ξεκίνησε το κύριο μέρος της χερσαίας επιχείρησής για κατάληψη της πόλης της Γάζας

Το Ισραήλ ξεκίνησε το κύριο μέρος της χερσαίας επιχείρησής του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα, δήλωσε σήμερα αξιωματικός του ισραηλινού στρατού.

«Η κύρια επιχείρηση εναντίον της πόλης της Γάζας ξεκίνησε την προηγούμενη νύκτα (…) γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες τρομοκράτες της Χαμάς» εκεί, δήλωσε ο αξιωματικός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ διεισδύουν πιο βαθιά στην πόλη της Γάζας, προχωρώντας προς το κέντρο της, ενώ τόνισε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα είναι έτοιμα να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους στην πόλη για όσο καιρό χρειαστεί προκειμένου να νικήσουν τη Χαμάς.

Ο αξιωματικός αυτός επεσήμανε ότι ο στρατός σκοπεύει να διεξαγάγει τις επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας με γοργούς ρυθμούς, αλλά με ασφάλεια, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των ομήρων και των αμάχων.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εκτιμούν ότι «2.000 με 3.000» μαχητές της Χαμάς εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη της Γάζας, την οποία έχει ήδη εγκαταλείψει το 40% των κατοίκων της.

Οι ισραηλινές ένοπλές δυνάμεις (IDF) δεν ανακοίνωσαν άλλες λεπτομέρειες για την επιχείρηση, όμως επεσήμαναν ότι τα στρατεύματά τους έχουν αρχίσει «να εξαρθρώνουν τρομοκρατικές υποδομές της Χαμάς στην πόλη της Γάζας».

«Η Γάζα φλέγεται», έγραψε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς στο Χ. «Οι IDF πλήττουν με σιδηρά πυγμή τις τρομοκρατικές υποδομές και στρατιώτες των IDF μάχονται με ανδρεία για να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς».

Νωρίτερα, καταθέτοντας στο δικαστήριο στο πλαίσιο της δίκης του για διαφθορά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «έχουμε εξαπολύσει σημαντική επιχείρηση στη Γάζα».

Χθες Δεύτερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ και του δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται στο πλευρό του Ισραήλ.

Σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ τη νύχτα

Η πόλη της Γάζας έγινε στόχος σφοδρών βομβαρδισμών του Ισραήλ τη νύχτα, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να προειδοποιεί τη Χαμάς πως δεν διαθέτει παρά μόλις μερικές ημέρες για να αποδεχτεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, προτού αναχωρήσει για το Κατάρ όπου αναμένεται σήμερα.

«Οι Ισραηλινοί άρχισαν να διεξάγουν επιχειρήσεις εκεί. Θεωρούμε συνεπώς ότι έχουμε πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας για να μπορέσει να κλειστεί συμφωνία» με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας μιλώντας όχι πλέον για «μήνες» αλλά «μερικές ημέρες», ως «εβδομάδες» το πολύ.

Χθες ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την υπόσχεση πως η «ακλόνητη υποστήριξη» της χώρας του στο Ισραήλ συνεχίζεται στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να εξαλείψει τη Χαμάς, σχεδόν δυο χρόνια αφότου ξέσπασε ο καταστροφικός πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

Νωρίς σήμερα οι βομβαρδισμοί ήταν εξαιρετικά σφοδροί στην πόλη της Γάζας, καταστρέφοντας πολλές κατοικίες, είπαν αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Γίνονται μαζικοί κι ασταμάτητοι βομβαρδισμοί στην πόλη της Γάζας κι ο κίνδυνος δεν σταματά να αυξάνεται», είπε στο AFP ο Άχμεντ Γαζάλ, κάτοικος της μεγαλύτερης πόλης του θυλάκου.

Ο 25χρονος μίλησε για «έκρηξη που έσεισε τη γη στη συνοικία» όπου ζει λίγο μετά τις 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). «Έτρεξα στον δρόμο, στο σημείο που βομβαρδίστηκε», όπου «τρία διαμερίσματα» πολυκατοικίας «ισοπεδώθηκαν εντελώς» και «υπήρχαν παγιδευμένοι στα συντρίμμια, ακούγονταν οι κραυγές τους», περιέγραψε.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας Μαχμούντ Μπασάλ τόνισε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «οι βομβαρδισμοί (συνεχίζονται) εντατικά σε όλη την πόλη» της Γάζας και «οι αριθμοί των νεκρών και των τραυματιών (συνεχίζουν) να αυξάνονται».

Κατήγγειλε «μεγάλη σφαγή», κάνοντας λόγο για «νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους κάτω από τα συντρίμμια έπειτα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολυκατοικία κοντά στην πλατεία Ας Σάουα στην πόλη της Γάζας».

Η πολιτική προστασία έκανε λόγο χθες για τουλάχιστον 49 νεκρούς, οι μισοί από τους οποίους έχασαν τη ζωή τους στην πόλη της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός κλιμακώνει τις επιθέσεις του καθώς έχει σκοπό να την καταλάβει.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών να αποκτηθεί πρόσβαση σε τομείς του πεδίου, το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες που ανακοινώνονται από οποιαδήποτε πλευρά. Το ταξίδι του κ. Ρούμπιο στην περιοχή καταγράφεται μετά την άνευ προηγουμένη ισραηλινή επίθεση την 9η Σεπτεμβρίου στο Κατάρ με στόχο ηγετικά στελέχη της Χαμάς.

Επίσκεψη Ρούμπιο για να καθησυχαστεί η Ντόχα

Μετά την Ιερουσαλήμ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αναχωρεί σήμερα για τη Ντόχα, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον εμίρη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, για να «επαναβεβαιώσει την υποστήριξη» της Ουάσιγκτον στο Κατάρ μετά την ισραηλινή επιδρομή, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η επιδρομή στο Κατάρ, χώρα που συγκαταλέγεται στους μεσολαβητές στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς και φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση σε όλη την περιοχή, πυροδότησε σπάνια κριτική του Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ.

Ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε χθες βράδυ δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα δώσει διαταγή να «βομβαρδιστεί ξανά το Κατάρ».

Ο κ. Ρούμπιο έκρινε σήμερα πως το εμιράτο είναι η μόνη χώρα σε θέση να διαδραματίσει μεσολαβητικό ρόλο στη Γάζα.

Ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών σε σύνοδό τους στη Ντόχα αφιερωμένη στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς κάλεσαν να «επανεξεταστούν οι διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με το Ισραήλ» και να ασκηθούν «διώξεις σε βάρος του».

Η έφοδος της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, το έναυσμα του πολέμου, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 64.905 άνθρωποι στον παλαιστινιακό θύλακο, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, οι οποίοι θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ. Ο διεθνής οργανισμός έχει κηρύξει τομείς του θυλάκου σε κατάσταση λιμού, κάτι που αρνείται η κυβέρνηση Νετανιάχου.

Η επίσκεψη του κ. Ρούμπιο στο Ισραήλ σκοπό εν μέρει είχε να επιδειχθεί η αλληλεγγύη της Ουάσιγκτον στην ισραηλινή Νετανιάχου ενόψει συνόδου στην οποία θα συμπροεδρεύσουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία την 22η Σεπτεμβρίου στον ΟΗΕ, προορισμένης να προωθήσει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, στο πλάι του Ισραήλ. Η κυβέρνηση Νετανιάχου αποκλείει το ενδεχόμενο.

Χθες βράδυ, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ συναντήθηκε στην Ιερουσαλήμ με συγγενείς ομήρων, είπε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Δεν δημοσιοποιήθηκε καμιά λεπτομέρεια για τη συνάντηση. Κατά τον ισραηλινό στρατό, απομένουν 47 όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους θεωρείται πως είναι νεκροί 25, από το σύνολο των 251 που είχαν απαχθεί την 7η Οκτωβρίου 2023.

