Ευρωμπάσκετ: «Χάλκινη» η εθνική με ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Με έναν Γιάννη Αντετοκούνμπο σε μεγάλα κέφια, η εθνική επιβλήθηκε της Φινλανδίας με σκορ 92 - 89 και ανέβηκε στο βάθρο μετά από 16 χρόνια, καθώς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ, σε έναν αγώνα που κρίθηκε στο τέλος.

Αυτό είναι το έκτο μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ στην ιστορία της, μετά από τα χρυσά του 1987 και του 2005, το ασημένιο του 1989 και τα χάλκινα του 1949 και του 2009.

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 48-34, 69-56, 92-89

Περισσότερα σε λίγο...