Συνελήφθησαν 5 άτομα για τη χθεσινή συμπλοκή στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Πρόκειται για δύο Ισραηλινούς και τρεις Παλαιστίνιους.

Στη σύλληψη και των 5 ατόμων, 2 Ισραηλινών και 3 Παλαιστινίων, που συνεπλάκησαν το απόγευμα του Σαββάτου μπροστά από Μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος.

Ειδικότερα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των 3 Παλαιστινίων (ηλικίας 27, 26 και 25 ετών) για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, πράξη που έλαβε χώρα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, σε βάρος του 29χρονου υπηκόου Ισραήλ συντάχθηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και απειλή με ρατσιστικά κίνητρο, καθώς και σε βάρος της 30χρονης υπηκόου Ισραήλ για εξύβριση ομοίως με ρατσιστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 29χρονος Ισραηλινός και ο 27χρονος Παλαιστίνιος, οι οποίοι υπέστησαν σωματικές βλάβες, χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία υπό τη συνοδεία αστυνομικών περιπολιών.

Τέλος, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, από το σημείο της συμπλοκής περισυλλέχθηκαν και κατασχέθηκαν 6 κοντάρια, εκ των οποίων 2 από φέρουν τη σημαία της Παλαιστίνης.

