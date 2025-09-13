Ειδήσεις | Ελλάδα

Μητσοτάκης για 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ τα Σάββατα: Κάτι αλλάζει στην Αθήνα

Μητσοτάκης για 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ τα Σάββατα: Κάτι αλλάζει στην Αθήνα
Ο στόχος είναι σαφής, ανέφερε ο πρωθυπουργός, «θέλουμε να γυρίζεται στο σπίτι σας με ασφάλεια, θέλουμε να μειώσουμε τα τροχαία».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε την έναρξη της 24ωρης λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς στην πρωτεύουσα από σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, με βίντεο που ανάρτησε στο TikTok.

«Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα! Από εδώ και στο εξής, κάθε Σάββατο, Μετρό, λεωφορεία και τραμ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο» γράφει στη λεζάντα του βίντεο ενώ ταυτόχρονα ευχαριστεί τους εργαζόμενους που στηρίζουν την προσπάθεια.

Ο στόχος είναι σαφής, ανέφερε ο πρωθυπουργός, «θέλουμε να γυρίζεται στο σπίτι σας με ασφάλεια, θέλουμε να μειώσουμε τα τροχαία» και συμπλήρωσε ότι «δεν θέλουμε να παίρνεται το αυτοκίνητο».

Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα! Από εδώ και στο εξής, κάθε Σάββατο, Μετρό, λεωφορεία και τραμ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο.

