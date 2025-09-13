Έρικα Κερκ: Δεν έχετε ιδέα τι μόλις εξαπολύσατε σε ολόκληρη αυτή τη χώρα

Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχήσουν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμικό κάλεσμα, ανέφερε η σύζυγος του συντηρητικού ινφλουένσερ Τσάρλι Κερκ για τη δολοφονία του.

Την Παρασκευή το βράδυ, η Έρικα Κερκ, η σύζυγος του συντηρητικού ινφλουένσερ Τσάρλι Κερκ που δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο πανεπιστήμιο της Γιούτα, μίλησε από το στούντιο του Τσάρλι, ευχαριστώντας όσους έδειξαν αγάπη σε εκείνη και την οικογένειά της τις μέρες μετά τον συγκλονιστικό θάνατό του.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον αγαπημένο φίλο του συζύγου μου, τον Αντιπρόεδρο Βανς και την εξαιρετική του σύζυγο, Ούσα, για την αγάπη και τη στήριξή τους. Τιμήσατε τον άντρα μου με τόσο όμορφο τρόπο φέρνοντάς τον σπίτι», είπε η Έρικα.

Η χήρα του Κερκ μίλησε επίσης για την αγάπη του Τσάρλι προς την Αμερική, τον Τραμπ και το πάθος του για τον οργανισμό Turning Point USA. Υποσχέθηκε ότι η αποστολή του θα συνεχιστεί και ότι η περιοδεία στα πανεπιστήμια, η οποία ήταν προγραμματισμένη για το φθινόπωρο, θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

«Οι κακοποιοί που ευθύνονται για τη δολοφονία του συζύγου μου δεν έχουν ιδέα τι έκαναν», είπε η Έρικα. «Σκότωσαν τον Τσάρλι επειδή κήρυττε ένα μήνυμα πατριωτισμού, πίστης και της ελεήμονος αγάπης του Θεού».

«Δεν έχετε ιδέα τι μόλις εξαπολύσατε σε ολόκληρη αυτή τη χώρα», πρόσθεσε.

«Δεν έχετε ιδέα για τη φωτιά που ανάψατε μέσα σε αυτή τη σύζυγο, οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχήσουν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμικό κάλεσμα», είπε η Έρικα.

«Το κίνημα που έχτισε ο σύζυγός μου δεν θα πεθάνει».

Η Έρικα είπε ότι, αν ο Τσάρλι είχε θέσει ποτέ υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, η «ύψιστη προτεραιότητά του» θα ήταν να «αναβιώσει την αμερικανική οικογένεια».

Ο Τσάρλι ήθελε να τον θυμούνται για το θάρρος και την πίστη του, ανέφερε η Έρικα στο βίντεο. «Τώρα και για όλη την αιωνιότητα, θα στέκεται στο πλευρό του Σωτήρα του, φορώντας το ένδοξο στέμμα ενός μάρτυρα», είπε.

Η χήρα του Κερκ δήλωσε ότι ένιωθε καθημερινά την αγάπη του Τσάρλι για εκείνη. «Ήταν ο τέλειος πατέρας· ήταν ο τέλειος σύζυγος».