ΔΕΘ: Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει απόψε ο Ν. Ανδρουλάκης

Αύριο στις 12:00 θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου επίσης στο συνεδριακό κέντρο "Ι. Βελλίδης".

Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα παρουσιάσει απόψε ο πρόεδρος του κόμματος και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στις 11.00 ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τη Διεθνή Έκθεση, όπου θα συναντηθεί με τη Διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo και στη συνέχεια θα περιοδεύει σε περίπτερα.
Στις 19.30 θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο "Ι. Βελλίδης".

Αύριο στις 12:00 θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου επίσης στο συνεδριακό κέντρο "Ι. Βελλίδης".

