Πλημμύρες στην Ινδονησία: Στους 19 οι νεκροί σε Μπαλί και Φλόρες

Προηγούμενος απολογισμός χθες, Τετάρτη, το βράδυ έκανε λόγο για 13 νεκρούς.

Ο απολογισμός των πλημμυρών που πλήττουν τα ινδονησιακά τουριστικά νησιά Μπαλί και Φλόρες έφθασε τους 19 νεκρούς, όπως δήλωσαν σήμερα οι υπηρεσίες διάσωσης σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν επίσης πέντε αγνοούμενοι.

Καταρρακτώδεις βροχές που ξεκίνησαν το βράδυ της Τρίτης προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις εδάφους σε επτά περιοχές του Μπαλί, ανέφερε σε ανακοίνωση εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών, ο Αμπντούλ Μουχάρι.

Στο Μπαλί, ο απολογισμός έφθασε από 9 σε 14 νεκρούς και δύο αγνοούμενους, πρόσθεσε, χωρίς να αναφέρει αν στα θύματα περιλαμβάνονται αλλοδαποί.

Συνολικά, τουλάχιστον 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους προς δημόσιες εγκαταστάσεις που μετατράπηκαν σε προσωρινά καταφύγια, μεταξύ των οποίων σχολεία, τεμένη και δημοτικά κτήρια.

«Οι διασώστες εξακολουθούν να πραγματοποιούν επείγουσες επεμβάσεις, όπως η αναζήτηση θυμάτων και η διαχείριση πλημμυρών και κατολισθήσεων», δήλωσε ο Αμπντούλ.

Πλημμύρες σημειώθηκαν επίσης στο νησί Φλόρες, που βρίσκεται περίπου 800 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπαλί, στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τεγκάρα, απομονώνοντας 18 χωριά, καθώς η οδική πρόσβαση και οι τηλεπικοινωνίες έχουν κοπεί.

Στο νησί αυτό, σημείο αναχώρησης για το νησί Κομόντο από την πόλη Λάμπουαν Μπάχο, ο απολογισμός έφθασε τους πέντε νεκρούς μετά την ανακάλυψη σήμερα του πτώματος ενός παιδιού, δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας διάσωσης Ταχούρ Ραχμάν.

Τρεις άνθρωποι αγνοούνται επίσης στο νησί, στην περιοχή Ναγκεκέο.

Οι καιρικές συνθήκες έχουν βελτιωθεί στο Μπαλί, μεταδίδουν σήμερα δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται επιτόπου.

Όμως η ινδονησιακή Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής (BMKG) δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι μέτριας έντασης βροχοπτώσεις μπορεί να σημειωθούν και πάλι σε επαρχίες όπως το Μπαλί από την Παρασκευή μέχρι την προσεχή Δευτέρα.

Η Ινδονησία πλήττεται από ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις εδάφους στη διάρκεια της περιόδου των βροχών, που εκτείνεται από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο. Ισχυρές βροχοπτώσεις μπορεί επίσης να παρατηρηθούν και εκτός αυτής της περιόδου.

Η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει επίσης την ένταση των καταιγίδων, προκαλώντας περισσότερες βροχές, ξαφνικές πλημμύρες και πιο σφοδρές ριπές ανέμων.

Τον Μάρτιο, πλημμύρες και κατολισθήσεις στο νησί Ιάβα, που ακολούθησαν σφοδρές βροχοπτώσεις, προκάλεσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων ενώ άλλοι πέντε αγνοούνται.

Τον Ιανουάριο, τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγων των πλημμυρών στο κέντρο της Ιάβας.

Για τη ΜΚΟ 350.org, που αγωνίζεται υπέρ της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι πρόσφατες πλημμύρες στο Μπαλί και στο Φλόρες υπενθυμίζουν πως η κλιματική κρίση είναι μια "επείγουσα απειλή" που απαιτεί δράση εκ μέρους παγκόσμιων ηγετών, περιλαμβανομένου του Ινδονήσιου προέδρου Πραμπόβο Σουμπιάντο.

«Καλούμε τον πρόεδρο Πραμπόβο να φροντίσει ώστε η Ινδονησία να αποκτήσει έναν φιλόδοξο στόχο μείωσης των εκπομπών και ένα συγκεκριμένο σχέδιο για 100% μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Σουριάντι Νταρμόκο, στέλεχος της 350.org.

Η Ινδονησία, μεγάλος παραγωγός και καταναλωτής άνθρακα, δεσμεύτηκε να επιτύχει ουδετερότητα άνθρακα το 2050, με κλείσιμο των θερμοηλεκτρικών σταθμών, που λειτουργούν με άνθρακα, και την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και της πυρηνικής ενέργειας.

