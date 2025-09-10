Ειδήσεις | Ελλάδα

Αναβλήθηκε για τις 12/9 η δίκη του γιατρού που ζήτησε «φακελάκι»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αναβλήθηκε για τις 12/9 η δίκη του γιατρού που ζήτησε «φακελάκι»
Για την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο η δίκη του γιατρού, επικεφαλής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, που συνελήφθη για δωροληψία.

Για την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο η δίκη του γιατρού, επικεφαλής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, που συνελήφθη για δωροληψία.

Το δικαστήριο διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος, επιβάλλοντάς του τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Ο διευθυντής της κλινικής, συνελήφθη επ' αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, μετά από καταγγελία ότι ζήτησε "φακελάκι" προκειμένου να επιβλέπει και να φροντίζει χειρουργημένο ασθενή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δημογραφικό: Μόλις το 2,5% των 30άρηδων είναι γονείς - Με εισοδήματα έως 10.000 ευρώ η πλειοψηφία τους

Ακίνητα: Έξι φορο-ανάσες για τους ιδιοκτήτες το 2026 – «Ψαλίδι» σε φόρους και τεκμήρια

Οι δημοσκοπήσεις, οι πατριωτικές φοροαπαλλαγές, το ΠΑΣΟΚ και το σιωπητήριο ΣΥΡΙΖΑ

tags:
Γιατροί
Νοσοκομεία
Υγεία
Δίκη

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider