Στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 η Εθνική μπάσκετ

Στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 -για πρώτη φορά μετά από 16χρόνια- προκρίθηκε η εθνική ομάδα μπάσκετ, επικρατώντας της Λιθουανίας με σκορ 87-76 στη Ρίγα, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι καθοριστικός για ακόμα ένα παιχνίδι.

Στους «4» της διοργάνωσης, η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει την Τουρκία την Παρασκευή για μια θέση στον μεγάλο τελικό, η οποία επικράτησε νωρίτερα της Πολωνίας με 91-77.

H Ελλάδα ξόρκισε με τον πλέον εμφατικό τρόπο την κατάρα των νοκ άουτ αγώνων και επέστρεψε στη ζώνη των μεταλλίων για πρώτη φορά μετά από το 2009.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 38-44, 52-64, 76-87