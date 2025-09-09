Εύβοια: Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι για τη δόνηση των 5,2 Ρίχτερ

Μετά τα 5,2 Ρίχτερ ακολούθησαν τουλάχιστον 25 μικρότερες δονήσεις, με μέγεθος από 1,3 έως 2,8 Ρίχτερ, χωρίς όμως να προκαλέσουν ζημιές

Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι μετά τη δόνηση των 5,2 Ρίχτερ τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (8/9) με επίκεντρο τα Νέα Στείρα Ευβοίας. Ο εγκέλαδος που το επίκεντρό του εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα Δυτικά-Βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Ευβοίας και είχε εστιακό βάθος 13,6 χλμ, έγινε ιδιαίτερα αισθητός ακόμα στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Μετά τα 5,2 Ρίχτερ ακολούθησαν τουλάχιστον 25 μικρότερες δονήσεις, με μέγεθος από 1,3 έως 2,8 Ρίχτερ, χωρίς όμως να προκαλέσουν ζημιές. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ και καθηγητή Γεωλογίας Ευθύμιο Λέκκα, όλα δείχνουν ότι ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος και δεν αναμένονται μεγαλύτερες δονήσεις, αν και είναι πιθανό να υπάρξουν μετασεισμοί γύρω στα 4-4,5 Ρίχτερ.

«Δεν υπάρχει κανένας μα κανένας λόγος ανησυχίας», τόνισε ο κ. Λέκκας στην ΕΡΤ εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα. «Δεν είναι κοντά σε μεγάλα ρήγματα όπως αυτό του Ωρωπού, που θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερα μεγέθη», υπογράμμισε. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, που συνεδρίασε αμέσως μετά τον σεισμό και κατέληξε ότι δεν υπάρχει καμία αιτία ανησυχίας, καθώς ιστορικά η περιοχή δεν έχει δώσει ισχυρά σεισμικά γεγονότα.

Η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια, έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε ολόκληρη την Αττική και τη νότια Εύβοια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. «Ο σεισμός ήταν αρκετά δυνατός, κοντά στην περιοχή της Αττικής, και γι’ αυτό έγινε πολύ έντονα αισθητός σε όλη την περιφέρεια και βεβαίως και στην Εύβοια», είπε στο Mega ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, καθηγητής σεισμολογίας.

«5,2 επιφανειακός σεισμός αρκετά δυνατός. Είναι ένας σεισμός με εστία στον θαλάσσιο χώρο στον νότιο ευβοϊκό κόλπο. Είναι κοντά μας γι’ αυτό και έγινε πολύ έντονα αισθητός» ανέφερε και συμπλήρωσε: «Αποτελεί μία κλασική περίπτωση δυνατού, επιφανειακού σεισμού, από αυτούς που πάρα πολλές φορές έχουμε βιώσει. Η περιοχή αυτή δεν έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό», επεσήμανε, καταλήγοντας: «Υπάρχει σημαντικό περιθώριο να γίνουν και άλλοι μετασεισμοί με μεγαλύτερα μεγέθη».

Ο δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, επισήμανε ότι «ακόμη δεν έχουν καταγραφεί ζημιές στην περιοχή», ενώ συμπλήρωσε ότι δεν παρατηρείται κάποιο γεγονός που να προκαλεί ανησυχία». Ο Νίκος Δρακογιάννης, πρόεδρος κοινότητας στα Νέα Στύρα, δήλωσε ότι «δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, παρά μόνο σε ένα κατάστημα όπου έσπασε η τζαμαρία στην παραλία των Νέων Στύρων».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζημιές. Πολλοί κάτοικοι επέλεξαν να παραμείνουν όλη τη νύχτα σε ανοιχτούς χώρους ή μέσα στα αυτοκίνητά τους, αποφεύγοντας να επιστρέψουν στα σπίτια τους, υπό τον φόβο νέων δονήσεων. Μάλιστα, το μόνο περιστατικό που έχει αναφερθεί αφορά σπάσιμο τζαμαρίας σε κατάστημα στα Νέα Στύρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, «το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια». Ωστόσο με εντολή του Αρχηγού του Σώματος, τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (1η και 7η ΕΜΑΚ).

Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβέστες, δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, στελέχη των Δήμων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αλλά και εθελοντές πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους όχι μόνο στα Νέα Στύρα αλλά και σε ολόκληρη την Εύβοια. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ήταν αρνητικά, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας συνεχίζονται οι επιτόπιες αυτοψίες για την καταγραφή πιθανών ζημιών.

Παράλληλα, καταγράφονται μετασεισμοί, μικρής όμως έντασης, που δεν προκαλούν ανησυχία στους επιστήμονες. Τέλος, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για μεγάλες ζημιές σε κτίρια και ανθρώπους, αλλά ούτε ακόμη και κάποιες μικρομεσαίες ζημιές. Οι έλεγχοι συνεχίζονται».