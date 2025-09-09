Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας - Αισθητός στην Αττική

Ειδήσεις | Ελλάδα

Σεισμική δόνηση με μέγεθος 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 00.30 το βράδυ με επίκεντρο στην περιοχή των Νέων Στύρων Εύβοιας.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε επίκεντρο 4 χλμ βορειοδυτικά από τα Νέα Στύρα στην Εύβοια, σε θαλάσσια περιοχή 47 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Αθήνας με εστιακό βάθος 2,3 χλμ και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ) Ευθύμη Λέκκα, πρόκειται για περιοχή που δε δίνει μεγάλους σεισμούς, αλλά «αυτή τη στιγμή είμαστε σε αξιολόγηση όλων των δεδομένων για να έχουμε πιο σίγουρα στοιχεία και εκτιμήσεις».

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας τόνισε πως αναμένονται μετασεισμοί άνω των 4 Ρίχτερ. Τέλος, σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αξιολόγηση όλων των δεδομένων».

