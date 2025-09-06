89η ΔΕΘ: Η ΔΥΠΑ δίπλα στον πολίτη

Έχουμε 500.000 νέες θέσεις εργασίας, αναφέρει η υπ. Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Τέσσερις νέες γυναίκες, των οποίων η ζωή άλλαξε επαγγελματικά μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), μοιράστηκαν τη δική τους ιστορία κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Εργασία – Δεξιότητες – Επιχειρηματικότητα: Η ΔΥΠΑ δίπλα στον πολίτη», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), στο Περίπτερο 15, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, και της Διοικήτριας της ΔΥΠΑ, Γιάννας Χορμόβα.

Οι ιστορίες των τεσσάρων γυναικών ανέδειξαν με ζωντάνια πώς τα προγράμματα και οι δράσεις της ΔΥΠΑ συμβάλλουν ουσιαστικά στην επαγγελματική ενδυνάμωση, την καταπολέμηση της ανεργίας και την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

«Έχουμε 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Καταγράψαμε ρεκόρ και την τελευταία χρονιά, με 319.000 περισσότερες θέσεις απ’ ό,τι πέρυσι. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, αλλά δεν αρκούν, γιατί πίσω από αυτούς υπάρχουν άνθρωποι. Εκπρόσωποί τους είναι οι υπέροχες κοπέλες που βλέπετε εδώ σήμερα — και τυχαία είναι όλες γυναίκες, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας», σημείωσε η Υπουργός στην τοποθέτησή της, τονίζοντας πως η ζωή αρκετών πολιτών άλλαξε επειδή απλώς επισκέφθηκαν μια Ημέρα Καριέρας της ΔΥΠΑ και βρήκαν εργασία ή, σε άλλες περιπτώσεις, έλαβαν την επιχορήγηση επιχειρηματικότητας και, από άνεργες, κατάφεραν να γίνουν εργοδότριες, προσφέροντας εργασία σε άλλους συμπολίτες μας.

«Η ΔΥΠΑ έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και, φυσικά, με τη στήριξη της Πολιτείας, ο άνεργος πολίτης μπορεί ακόμη και να κάνει πράξη το δικό του όνειρο — και ταυτόχρονα να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας», σημείωσε η κα Κεραμέως.

Από την πλευρά της, η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, κα Γιάννα Χορμόβα, αναφέρθηκε στις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται, προκειμένου να δοθούν ουσιαστικές ευκαιρίες απασχόλησης στους πολίτες.

«Για εμάς είναι μεγάλη συγκίνηση να βλέπουμε ανθρώπους που αλλάζουν τη ζωή τους μέσω των διαφόρων προγραμμάτων της ΔΥΠΑ. Η επιδοτούμενη απασχόληση, η επιδοτούμενη επιχειρηματικότητα, η επιδοτούμενη κατάρτιση και η επιδοτούμενη εκπαίδευση δεν είναι απλώς δημόσιες πολιτικές·είναι εργαλεία που βοηθούν τους ανθρώπους να αλλάξουν τη ζωή τους», σημείωσε η κα Χορμόβα, αναφερόμενη στις τέσσερις γυναίκες που, μέσω της ΔΥΠΑ, έκαναν στροφή στην επαγγελματική τους πορεία.

Χαρακτηριστικά ανέφερε στις δηλώσεις της: «Μια απόφοιτος προγράμματος κατάρτισης, μια γυναίκα με επιχειρηματική ιδέα που έλαβε επιχορήγηση και την έκανε πράξη, ένας άνθρωπος που παρακολούθησε ένα σύντομο πρόγραμμα κατάρτισης και βρήκε θέση στην αγορά εργασίας, μια μαθήτριά μας που προσλήφθηκε και στη συνέχεια έγινε η ίδια ελεύθερη επαγγελματίας — και, εν δυνάμει, επόμενη εργοδότριά μας, μια άνεργη που συμμετείχε σε Ημέρα Καριέρας και όχι μόνο βρήκε δουλειά, αλλά έλαβε και πρόταση μόνιμης απασχόλησης. Όλα αυτά είναι σημαντικά, γιατί αλλάζουν τις ζωές των ανθρώπων», δήλωσε η κα Χορμόβα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ