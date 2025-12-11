Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης: Ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία το ν/σ - Μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε επί της Αρχής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις» από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.

«Υπέρ» του σχεδίου νόμου επί της Αρχής ψήφισε η ΝΔ. Καταψήφισαν ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, ενώ επιφυλάχθηκαν ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ , ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Νίκη. Ο αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας απουσίασε από την συνεδρίαση

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, με παρέμβασή του διευκρίνισε ότι οι «αναθεωρήσεις» των ευρωπαϊκών προγραμμάτων από συστάσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πάντοτε αυτόν τον σχεδιασμό. Ο βασικός στόχος του κάθε κράτους - μέλους, όχι μόνο της Ελλάδας, είναι να μην απωλέσει αυτούς τους πόρους που είναι ευρωπαϊκοί πόροι. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής, δίνει στο κάθε Κράτος τη συμμετοχή ως ένα ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, αλλά υπάρχουν κάποια κράτη, όπως η Ελλάδα, που παίρνουν περισσότερα χρήματα από κάποια άλλα, που έχουν υψηλότερο ΑΕΠ. Αυτή είναι η λεγόμενη σύγκλιση των κρατών μελών και είναι στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Μέσα, λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία υπάρχουν και οι αναθεωρήσεις. Έτσι, λοιπόν, και το Ταμείο Ανάκαμψης ως ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα έχει τις αναθεωρήσεις και όλα τα Κράτη - μέλη κάνουν τις αναθεωρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό κάποια αντιπλημμυρικά έργα μπορούμε και τα μεταφέρουμε σε άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ή έχουμε και απεντάξεις ενεργειακών ζητημάτων, όπως το πρόγραμμα «Απόλλων» και ενισχύουμε και άλλα προγράμματα. Έτσι εξπήγησε ο κ. Παπαθανασίου ενισχύσαμε προγράμματα για περισσότερους προληπτικούς ελέγχους γιατί πιστεύουμε ότι αυτό στηρίζει την Ελληνίδα και τον Έλληνα, δημιουργήσαμε την πολυκαναλική εξυπηρέτηση πολιτών για τις υπηρεσίες υγείας γραμμή 1566. Την επέκταση του Εθνικού Μητρώου Ασθενών, ώστε να συμπεριλαμβάνει περιπτώσεις καλοήθων όγκων ενισχύοντας την πληρότητα των δεδομένων και τη διαχείριση ογκολογικής φροντίδας. Την ενσωμάτωση των ψηφιακών εργαλείων με στόχο τη βελτίωση αποτελεσματικότητας της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τους γιατρούς για να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα και στον φάκελο ασθενούς. Για τις ευάλωτες ομάδες πολιτών. Την αύξηση της έκδοσης καρτών αναπηρίας μέσα από αναθεωρήσεις και ανακατευθύνσεις πόρων.

Οι θέσεις των φορέων

Νωρίτερα, κατά την δεύτερη συνεδρίαση, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής σχετικά με την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αρχή ανέφερε ότι «δεν πρόκειται απλά για μία οργανωτική αλλαγή. Πρόκειται για μία ουσιαστική τομή, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής γεωργίας, στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και στις προσδοκίες των πολιτών για διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο, αδιάβλητο και πλήρως ελεγχόμενο σύστημα πληρωμών, το οποίο θα είναι ικανό να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής και να διασφαλίζει τη χρηστή διοίκηση των εθνικών και ενωσιακών πόρων. Η οργανωτική μας δομή, η τεχνική επάρκεια που έχουμε αποκτήσει αυτά τα χρόνια, οι τεχνικές ικανότητες και η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση δημόσιων ροών, δημοσιονομικών ροών και μάλιστα σε συνθήκες πολύ δύσκολες, τα προηγούμενα χρόνια - θυμίζω τις πληρωμές που έγιναν μέσα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κατά την διάρκεια του κορονοϊού- είναι οι λόγοι για τους οποίους μας ανατίθεται ο ρόλος του Οργανισμού Πληρωμών, ακριβώς, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την επαγγελματική ακεραιότητα των λειτουργιών αυτών. Με το νομοσχέδιο διασφαλίζεται, πλήρως, η συνέχιση της δραστηριότητας του Οργανισμού» σημείωσε ότι «όλες οι αρμοδιότητες οι δομές, το προσωπικό, η περιουσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταφέρονται αυτοδίκαια στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, χωρίς να διακοπούν οι ροές των ενισχύσεων και χωρίς να υπάρχει απώλεια εμπειρίας ή τεχνογνωσίας», «οι εργαζόμενοι του ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με βελτιωμένο καθεστώς εργασίας και μισθολογικά» και «διασφαλίζεται η θεσμική συνέχεια έναντι των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η διαπίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρεται αυτοδικαίως στην ΑΑΔΕ καθώς και η ροή των καταθέσεων».

Ο γενικός διευθυντής του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Χατζής ανέφερε ότι «με την πολύχρονη εμπειρία μου στον ΟΠΕΚΕΠΕ πιστεύω ότι το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί αναγκαία θεσμική παρέμβαση, ώστε η χώρα να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, να διασφαλίσει την αξιοπιστία και τη βιωσιμότητα του συστήματος πληρωμών»

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Ραφτόπουλος είπε ότι έχουμε μελετήσει σοβαρά το σχέδιο νόμου και καταθέσαμε τις προτάσεις μας με ηλεκτρονικό μήνυμα, οι οποίες είναι νομικά τεκμηριωμένες, αφορούν δικαιώματα του προσωπικού που έχουν αναγνωριστεί στον εργασιακό τους βίο και σας καλούμε να τις υιοθετήσετε. Τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι οι υπάλληλοι σε όλη την πορεία του Οργανισμού και ιδιαίτερα στις δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών υπερέβαλαν εαυτόν, ώστε να επιτελέσουν το καθήκον τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Οργανισμός είναι με διαφορά ανάμεσα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο πιο υποστελεχωμένος, με βάση την αναλογία υπαλλήλων- παραγωγών και το εθνικό στρατηγικό σχέδιο από τα πιο πολύπλοκα, κατά γενική ομολογία. Χρειαζόμαστε στη νέα δομή, ενίσχυση σε επιστημονικό προσωπικό και στην παρούσα φάση, ιδιαίτερα, σε γεωτεχνικούς, μηχανικούς και πληροφορικούς. Χρειαζόμαστε στήριξη σε εργαλεία, βάση δεδομένων που στα υπόλοιπα κράτη - μέλη είναι αυτονόητα, όπως το Κτηματολόγιο, οι Δασικοί Χάρτες, η Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων κ.λπ.. Χρειαζόμαστε πληροφοριακά συστήματα πλήρως λειτουργικά, τη στιγμή που χρειάζονται. Αποτελεί ζητούμενο η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης στις αρχές του έτους, για την ολοκλήρωση των ελέγχων και των πληρωμών έγκαιρα, έγκυρα και να διασφαλίζεται η ομαλή ροή των πληρωμών στους Έλληνες αγρότες.

Ο Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ Κωνσταντίνος Λόης τόνισε από την πλευρά του ότι «πάγια θέση του υπήρξε η λειτουργία του Οργανισμού με θεσμικά, διοικητικά και λειτουργικά πρότυπα, όπως αυτά με τα οποία ασκούν το καθήκον τους και εκπληρώνουν το ρόλο τους οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στις Ανεξάρτητες Αρχές. Σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «η ΑΑΔΕ μπορεί να διαθέτει αυξημένους φόρους, ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες σε πρότυπο επίπεδο, αλλά και ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαθέτει υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία, καθώς και βάσεις δεδομένων δυναμικές και μάλιστα, γεωχωρικής διάστασης».

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Παύλος Σατολιάς για την μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είπε ότι πρόκειται «για μια ad hoc διαδικασία που ίσως να είναι επιβεβλημένη» Σημείωσε, όμως, ότι η δουλειά του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι η πληρωμή και ο έλεγχος των επιδοτήσεων των Ελλήνων γεωργών και κτηνοτρόφων, αλλά έχει και μια σειρά πραγμάτων που διαπραγματεύεται και κάνει και υλοποιεί, όπως προγράμματα προώθησης και αναπτυξιακού χαρακτήρα. Πρότεινε να ολοκληρωθεί η μετάβαση, να εξυγιανθεί ο Οργανισμός, να υπηρετήσει το κοινό αίσθημα και το δίκαιο αίσθημα να φτάνουν γρήγορα και σωστά οι ενισχύσεις στους αγρότες τους έντιμους, στους αγρότες που παράγουν.» Υπενθύμισε ότι η ΕΘΕΑΣ, πολύ πριν βγει όλο αυτό το σκάνδαλο , είχε στείλει και έγγραφο και ζητούσαμε να παρέμβει η ΑΑΔΕ στη διασύνδεση των στοιχείων. Το ιδανικό για εμάς είναι να υπάρξει μετά από δύο χρόνια ο Οργανισμός υπό την εποπτεία, πάλι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να είναι διασυνδεδεμένος, όμως, με τις βάσεις της ΑΑΔΕ», συνεπώς « Ναι, να πάμε τώρα στη μετάβαση στην ΑΑΔΕ. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Όμως, σε ένα-δύο χρόνια, αφού τελειώσουν όλα αυτά, εποπτεία και πάλι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, γιατί είναι ένας Οργανισμός, όπως και άλλοι που έχει το Υπουργείο, που μπορεί να προσφέρει. Αλλά, ξαναεπαναλαμβάνω και κλείνω, διασυνδεδεμένο με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ».

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αγροτών Νίκος Παυλονάσιος εξέφρασε την άποψη ότι η μεταφορά του ρόλου των ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δημιουργεί τεχνικούς, οργανωτικούς, και νομικούς κινδύνους διότι, οι ενισχύσεις θα περνούν πλέον μέσα από έναν μονοδιάστατο φοροεισπρακτικό μηχανισμό με πολύ πιο σκληρές διαδικασίες ελέγχου και είσπραξης οφειλών κάτι που δημιουργεί πρόσθετα βάρη για τους παραγωγούς. Παράλληλα, ο τρόπος οργάνωσης, στελέχωσης και προτεραιοτήτων της ΑΑΔΕ δεν είναι προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση του αγροτικού κόσμου. Γεγονός που αποδυναμώνει τη θεσμική «φωνή» των αγροτών στο σύστημα πληρωμών της ΚΑΠ. Η καθημερινή επαφή με έναν εξειδικευμένο αγροτικό οργανισμό όπως ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντικαθίσταται από έναν οριζόντιο φορολογικό μηχανισμό όπου οι αγροτικές ιδιαιτερότητες, όπως είναι καιρικές ζημιές, καθυστερήσεις δηλώσεων, αγροτικά προγράμματα κτλ., δύσκολο θα ενσωματώνονται σε ευέλικτες λύσεις. Εξέφρασε τον φόβο ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να χαθεί η διακριτή αγροτική ταυτότητα του οργανισμού πληρωμών, καθώς η ΑΑΔΕ έχει ως βασική αποστολή τη φορολογική διοίκηση και όχι την αγροτική ανάπτυξη και πρόεσθεσε « λέμε «ναι» στη διαφάνεια και λέμε «ναι» ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να παραμείνει ένα εργαλείο για τους αγρότες και όχι για άλλους σκοπούς».

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων Νίκος Κακαβάς υποστήριξε ότι η μεταφορά του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην Α.Α.Δ.Ε., είναι μία κακή μετακόμιση και «η κολυμπήθρα του Σιλωάμ», υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «ένα σύστημα χωρίς γεωτεχνικούς δεν μπορεί να υπάρξει», αντίθετα «αυτό που δημιουργείται είναι ένας φοροτεχνικό ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Μενέλαος Γαρδικίωτης είπε ότι είμαστε αρνητικοί στο να φύγει ο ΟΠΕΚΕΠΕ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να πάει στην ΑΑΔΕ γιατί πρόκειται για μία αποδυνάμωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο Οργανισμός, είναι ένας δυναμικός Οργανισμός, δεν είναι απλά ένας Οργανισμός Ελέγχου και Πληρωμών, αλλά είναι ένας Οργανισμός που διασυνδέεται με την αγροτιά, τον κόσμο της αγροτιάς και την αγροτική πολιτική».

Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, για το ζήτημα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, σημείωσε ότι έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την πολιτική ηγεσία, αλλά βέβαια δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε στα πάντα σημειώνοντας ότι «τα 13 περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης, θα επιτελέσουν την ανάπτυξη σε επίπεδο υποδομών και δράσεων από εθνικούς πόρους στη χώρα μας.»

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Κωνσταντίνος Κόλλιας είπε πως «τοποθετούμεθα θετικά επί του νομοσχεδίου και πιστεύουμε ότι με προσεκτικό σχεδιασμό των δαπανών και των επενδύσεων θα αποφευχθεί η σπατάλη πόρων και θα διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δράσεων που θα αναληφθούν.Η αξιολόγηση των διαθέσιμων πόρων και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων αποτελούν βασικά στοιχεία για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος».

Ο Γενικός Γραμματέα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Βασίλειος Κουστιάνος ζήτησε να διασφαλιστεί ότι στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης θα ενσωματώνεται οριζόντια και με δεσμευτικό τρόπο η διάσταση της αναπηρίας ήτοι η προσβασιμότητα και η αρχή της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, όπως ισχύει και στο κανονιστικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Με τον τρόπο αυτό, είπε, «οι δράσεις του Ε.Π.Α. όχι μόνο δεν θα αναπαράγουν υφιστάμενα εμπόδια και δεν θα δημιουργούν εμπόδια προφανώς σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες ή και σπάνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, αλλά αντιθέτως θα συμβάλουν στην προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης και της κοινωνικής τους ένταξης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ