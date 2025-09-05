Ο Απόστολος Τζιτζικώστας θα εγκαινιάσει το περίπτερο της Κομισιόν στη ΔΕΘ

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στο Περίπτερο 10 της ΔΕΘ, στις 12.00 το μεσημέρι.

Τα εγκαίνια του Περιπτέρου της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της συμμετοχή της στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στο Περίπτερο 10 της ΔΕΘ, στις 12.00 το μεσημέρι.

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα συμμετέχει για έβδομη συνεχή χρονιά με δικό της Περίπτερο στη ΔΕΘ, με πληθώρα εκδηλώσεων και ενημερωτικών δράσεων.

Η φετινή θεματική της παρουσίας της Αντιπροσωπείας είναι ο Βιώσιμος Τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η σημασία της συνεργασίας ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών φορέων για την ανάπτυξη ενός τουριστικού μοντέλου που σέβεται το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις τοπικές κοινωνίες.

Ο κ. Τζιτζικώστας θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια του Περιπτέρου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Το Περίπτερο θα αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά της Μακεδονίας, με επίκεντρο το Πολυκεντρικό Μουσείο των Αιγών και το ψηφιακό έργο «Εικονικό Μουσείο Μέγας Αλέξανδρος: Από τις Αιγές στην Οικουμένη». Οι επισκέπτες του Περιπτέρου θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το μοναδικό αυτό αρχαιολογικό μνημείο μέσα από πλούσιο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό.

Την ίδια μέρα, στις 13.00 στο κτίριο «Νικόλαος Γερμανός» (Αμφιθέατρο – αίθουσα Α’) θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση της Αντιπροσωπείας στη ΔΕΘ, με θέμα «Βιώσιμος Τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση», με κεντρικό ομιλητή τον κ. Τζιτζικώστα.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες.

Η πρώτη αφορά στις «Ευρωπαϊκές, Εθνικές και Τοπικές Στρατηγικές για τον Βιώσιμο Τουρισμό», όπου ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας θα συνομιλήσει με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με τη χάραξη στρατηγικών που προωθούν την αειφορία στον τουρισμό σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Θα παρουσιαστούν επίσης δράσεις και πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την τουριστική ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών. Ομιλητές, εκτός του Επιτρόπου, θα είναι η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.

Η δεύτερη θεματική ενότητα με τίτλο «Η Συμβολή των Κοινωνιών Εταίρων για έναν Βιώσιμο Τουρισμό» περιλαμβάνει συζήτηση για τον ρόλο των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών του τουρισμού και των υπόλοιπων κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου τουριστικού μοντέλου. Ομιλητές θα είναι ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Γιάννης Παράσχης, ο Πρόεδρος του ΔΣ της Aegean Airlines Ευτύχιος Βασιλάκης, ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας Αλέξανδρος Βασιλικός και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ - HELEXPO Τάσος Τζήκας.

Τις συζητήσεις θα συντονίσει η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη, ενώ θα ακολουθήσει διάλογος με τους παρευρισκόμενους.

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στο κτίριο «Νικόλαος Γερμανός» (αίθουσα Β’), στις 11.30’ το πρωί θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Συμβολή της στον Βιώσιμο Τουρισμό», στην οποία ο κ. Τζιτζικώστας θα απευθύνει χαιρετισμό.

Την εκδήλωση θα προλογίσει η Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Νιόβη Ρίγκου, ενώ χαιρετισμό εκτός του κ. Τζιτζικώστα θα απευθύνει η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά. Ομιλητές θα είναι οι Δήμαρχοι Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, Πολυγύρου Γεώργιος Εμμανουήλ, Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας, Ξυρόμερου Γιάννης Τριανταφυλλάκης και Χάλκης Άγγελος Φραγκάκης.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Κική Τσιλιγγερίδου.

Στο περίπτερο της Αντιπροσωπείας, οι επισκέπτες, καθ’ όλη τη διάρκεια της ΔΕΘ, θα ενημερώνονται για τις πολιτικές και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα μπορούν να παρακολουθήσουν διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που οργανώνουν η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης (DG EMPL), η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και τα κέντρα Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας, Perrotis College, Europe Direct Θεσσαλονίκης και Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας.

