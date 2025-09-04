Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ - Η λίστα με τα ονόματα

Πρόκειται να προσληφθούν 6.225 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2025-2026.

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα ονόματα περίπου 6.225 αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2025-2026.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι προσλήψεις θα γίνουν ως εξής:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 1.498

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 3.539

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 296

Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 891

Επίσης, δίνεται 1 αναπληρωτής για πρόσληψη στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε Εκκλησιαστικό Σχολείο.

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 10 έως και την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025.

Στην διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας.

Δείτε τον πίνακα με όλα τα ονόματα στο συνημμένο αρχείο πάνω δεξιά του άρθρου.