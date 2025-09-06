Τον δρόμο για ταχεία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα ανοίγει η υπογραφή συμφωνίας ΕΤΕπ - Joltie

Η συμφωνία είναι ύψους 17,5 εκατ. ευρώ.

Τον δρόμο για την ταχύτερη ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης ηλεκτροκινούμενων οχημάτων στην Ελλάδα και την Κύπρο, ανοίγει η υπογραφή χρηματοδοτικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Joltie, μίας αμιγώς ελληνικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης. Οι υπογραφές μπήκαν σήμερα, στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης/συζήτησης που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 89η Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Εκ μέρους της ΕΤΕπ παρέστη ο αντιπρόεδρος του ιδρύματος, Γιάννης Τσακίρης, και εκ μέρους της Joltie, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Πεχλιβάνογλου. Στην συζήτηση, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιάννης Γεωργίου, παρέστη και ο Αλέξης Κομνηνός, managing partner του επενδυτικού κεφαλαίου Green Horizon Ventures, μιας και το fund έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή του να συμμετάσχει επενδυτικά στο πρόγραμμα της Joltie.

«Η σημερινή επένδυση με την Joltie, αν και είναι μικρή για τα δεδομένα της τράπεζας, θεωρούμε ότι είναι εμβληματική, ειδικά για την Ελλάδα και το κομμάτι της ηλεκτροκίνησης, γιατί θα συμβάλει στη δημιουργία μεγαλύτερων υποδομών φόρτισης και με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε και περιμένουμε ότι θα αυξηθεί σημαντικά το μερίδιο της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα που σε σχέση με άλλα κράτη της Ε.Ε. είμαστε σχετικά χαμηλά», τόνισε ο αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Γιάννης Τσακίρης, με δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης και την υπογραφή της σύμβασης.

Με τη σειρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Joltie, Γιώργος Πεχλιβάνογλου, δήλωσε: «Η σημερινή υπογραφή του της χρηματοδοτικής συμφωνίας με την ΕΤΕπ, ανοίγει μια νέα σελίδα για τη Joltie, αλλά και ανοίγει και νέους ορίζοντες για την ηλεκτροκίνηση συνολικά στην Ελλάδα. Ουσιαστικά, είναι η επιβεβαίωση των προσπαθειών μας να προσφέρουμε καθετοποιημένες λύσεις, με ελληνική παραγωγή, στην ελληνική οικονομία.

Εκ μέρους του επενδυτικού κεφαλαίου Green Horizon Ventures, ο managing partner Αλέξης Κομνηνός δήλωσε: «Είμαστε ένα fund που επενδύει αποκλειστικά στην πράσινη και την κυκλική οικονομία. Πιστεύουμε ότι αυτή θα είναι μια επένδυση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Επενδύουμε σε μία εταιρία καθετοποιημένη και ελληνική, που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη σύγκλιση της ηλεκτροκίνησης των αυτοκινήτων στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η Joltie είναι η κατάλληλη εταιρεία για να το πετύχει αυτό, καθότι, όχι μόνο παράγει στην Ελλάδα, αλλά και εξειδικεύεται απολύτως σε αυτό το αντικείμενο, με αποτέλεσμα να το κάνει πάρα πολύ σωστά και μελετημένα και με εις βάθος γνώση της αγοράς».

Στη συζήτηση που προηγήθηκε της υπογραφής της συμφωνίας και των δηλώσεων, ο κ.Τσακίρης ρωτήθηκε για το πού βρίσκεται η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή κατάταξη σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση έργων από την ΕΤΕπ που αφορούν στην πράσινη μετάβαση.

Γιάννης Τσακίρης

Ο κ.Τσακίρης είπε ότι «οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ ανέρχονται σε περίπου 100 δισ. ευρώ ετησίως, με το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών να πηγαίνει προς την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό προορισμό των χρηματοδοτήσεων της τράπεζας. Τα τελευταία χρόνια ξεπέρασαν τα 18 δισ. ευρώ οι χρηματοδοτήσεις προς την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε πιο έντονα, ειδικά στη Νότια Ευρώπη όπου οι η κλιματική αλλαγή φαίνεται πιο έντονα», είπε ο ομιλητής και πρόσθεσε: «Και αυτή η χρηματοδότηση προς τη Joltie, είναι ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Η χρηματοδότηση ύψους 17,5 εκατ. ευρώ, θα βοηθήσει τη Joltie να επεκτείνει το δίκτυο των φορτιστών σε πάνω από περίπου 2000 σημεία στην επόμενη τριετία. Η πράσινη μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη και στην πράξη, κι αυτό είναι ένα συστατικό στοιχείο αυτής της χρηματοδότησης». […] «Όσο περισσότεροι φορτιστές, τόσο λιγότερες περιοχές αποκλεισμένες από την ηλεκτροκίνηση».

Αναφερόμενος τους λόγους που η ΕΤΕΠ ενέκρινε να χρηματοδοτήσει την Joltie, ο κ. Τσακίρης είπε μεταξύ άλλων, ότι «ότι η Joltie επιλέχθηκε γιατί είναι μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία, έχει μία κάθετη παραγωγή και είναι μία από τις εταιρείες, που πέρα από την πράσινη μετάβαση, βοηθάνε και τη γενικότερη ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε.».

Αλέξης Κομνηνός

Στην ερώτηση τι ήταν στην περίπτωση της Joltie αυτό που προκάλεσε το ενδιαφέρον του επενδυτικού κεφαλαίου Green Horizon Ventures Fund, ο κ. Κομνηνός είπε μεταξύ άλλων: «Ο μέσος όρος ηλεκτροκίνησης στα αυτοκίνητα στην Ευρώπη είναι πάνω από 45%, ενώ στην Ελλάδα είναι λίγο πάνω από το 20%. Άρα, υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία σύγκλισης, η οποία, χωρίς καμιά αμφιβολία, αργά ή γρήγορα θα επιτευχθεί. Εμείς είμαστε ένα καινούργιο fund, εξειδικευμένο απολύτως στο να επενδύει αποκλειστικά στον τομέα της πράσινης ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής».

Ο κ. Κομνηνός επισήμανε και το γεγονός ότι «η Joltie είναι μια απολύτως καθετοποιημένη εταιρεία και μάλιστα ελληνική, κι αυτό της δίνει ένα σπουδαίο πλεονέκτημα, καθώς έχει τη δυνατότητα των γρήγορων αποφάσεων. Η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει τους φορτιστές της γρήγορα από το ένα σημείο στο άλλο, μπορεί να τους ξαναρυθμίσει ή να αλλάξει τη χρήση τους σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μπορεί να προσθέσει υπηρεσίες σε αυτούς πολύ γρήγορα και ευέλικτα, πράγμα που ένας τοποθετητής παραγωγός που χρησιμοποιεί εισαγόμενα υλικά θα χρειαστεί πολύ μεγαλύτερους χρόνους για να το επιτύχει».

Γιώργος Πεχλιβάνογλου: Νέα σελίδα για την Joltie

«Για την Joltie ανοίγει τώρα μια νέα σελίδα. Η υποστήριξη, η αναγνώριση και η αξιολόγηση εκ μέρους της ΕΤΕπ, αποτελεί για εμάς μία πολύ σημαντική αναγνώριση. Είναι το επιστέγασμα πολλών κόπων. Θα φέρουμε ελληνική και ευρωπαϊκή τεχνολογία στην ηλεκτροκίνηση, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο, ενώ κοιτάμε και προς τα Βαλκάνια. Πιστεύω πως μπορούμε να αποδείξουμε ότι στην Ελλάδα είμαστε σε θέση να κατασκευάζουμε αξιόπιστα υλικά. Νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε κι εμείς το λιθαράκι μας για να μπορέσει η ηλεκτροκίνηση να διαδοθεί σε όλα τα οικονομικά στρώματα», είπε με τη σειρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Joltie, Γιώργος Πεχλιβάνογλου.

Ερωτηθείς για την ανάγκη που παρατηρείται για την ολοένα και ταχύτερη φόρτιση των αυτοκινήτων, ο κ. Πεχλιβάνογλου είπε μεταξύ άλλων ότι «ο ιδανικός φορτιστής εξαρτάται κάθε φορά από το ποιο είναι το όχημα που θέλουμε να φορτίσουμε. Για αυτό εμείς αναλύουμε κάθε σημείο φόρτισης και ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η ιδανική ταχύτητα φόρτισης για τη χρήση που θέλουμε. Βλέπετε, διαφορετική είναι η ανάγκη σε έναν σταθμό φόρτισης σε κάποιο εστιατόριο, όπου μπορεί να καθίσουμε μια ώρα, και διαφορετική όταν επισκεπτόμαστε ένα σταθμό ανεφοδιασμού στην εθνική οδό για 15 λεπτά».

Σχετικά με το κόστος της φόρτισης, ο κ.Πεχλιβάνογλου είπε: «Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να μπορέσουμε να προσφέρουμε οικονομική φόρτιση. Κι αυτό γιατί θέλουμε η ηλεκτροκίνηση να μπει σε όλα τα οικονομικά στρώματα της κοινωνίας, πρέπει να είναι οικονομική».

Εκτός από τη συμβολή της ηλεκτροκίνησης στην πράσινη μετάβαση, ο κ. Πεχλιβάνογλου αναφέρθηκε και σε μία ακόμη διάσταση που μπορεί να έχει, κι αυτή αφορά στη σταθεροποίηση του φορτίου στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως είπε, «το ηλεκτρικό όχημα είναι ένας καταναλωτής και μπορεί να συνδράμει σε αυτό, φορτίζοντας τις μπαταρίες του το μεσημέρι όταν παρατηρείται υπερπαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος».

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο συντονιστής Γιάννης Γεωργίου, είπε ότι η συμφωνία που υπεγράφη σήμερα έχει πολλές διαστάσεις, ενισχύει το ρόλο της ΕΤΕπ στην ελληνική κοινωνία, ως ευρωπαϊκού μοχλού στήριξης της πράσινης μετάβασης. Αποτελεί απόδειξη αναγνώρισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Joltie σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ανεβάζει την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα σε μεγαλύτερη «πίστα». Επιπλέον, διευκολύνει, υποστηρίζει και ενθαρρύνει την υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης, συμβάλλοντας έτσι με ουσιαστικό τρόπο στην πράσινη μετάβαση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ