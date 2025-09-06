Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκαν οι οι συγκεντρώσεις και οι πορείες για την 89η ΔΕΘ

Ολοκληρώθηκαν οι συγκεντρώσεις και πορείες που πραγματοποίησαν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης συνδικάτα, φορείς και συλλογικότητες, με αφορμή τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ.

ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ έκαναν πορεία με αφετηρία το άγαλμα του Βενιζέλου και το ΠΑΜΕ με αφετηρία την πλατεία ΧΑΝΘ. Ξεχωριστή κινητοποίηση έκαναν συλλογικότητες και σωματεία της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου.

Συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και κόσμος που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα τους συγκεντρώθηκαν στην πλατεία ΧΑΝΘ, ζητώντας δικαίωση. Πριν από τις πορείες έγιναν 16 προσαγωγές και 3 συλλήψεις (2 για ναρκωτικά και 1 για μη έκδοση ταυτότητας)

Οι δρόμοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης άρχισαν σταδιακά να αποδίδονται στην κυκλοφορία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

