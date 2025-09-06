ΔΕΘ 2025: Live η ομιλία του πρωθυπουργού στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης»

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων, με φοροελαφρύνσεις μόνιμου χαρακτήρα και σαφή στόχευση τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας.

Το πακέτο μέτρων με στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων, με φοροελαφρύνσεις μόνιμου χαρακτήρα και σαφή στόχευση τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας εξαγγέλλει ο πρωθυπουργός από το συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Mε το σύνθημα «Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά. Νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο συνεδριακό κέντρο για την ομιλία του στην τελετή εγκαινίων της Έκθεσης.

Έξω από το συνεδριακό κέντρο τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσά τους αρκετοί νέοι και νέες.

Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την «πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση» αξίας 1,4 δισ. ευρώ. Επισήμανε πως και τον επόμενο χρόνο μειώνονται όλοι οι φορολογικοί συντελεστές πλην του εισαγωγικού κατά 2% και με επιπλέον μείωση ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Live η ομιλία του πρωθυπουργού

Μέτρα για το Στεγαστικό

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε παρέμβαση στην αγορά ακινήτων, εξαγγέλλοντας χαμηλότερο φορολογικό συντελεστής 25% για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 - 24.000 ευρώ.

Μάλιστα, τόνισε ότι «αν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια, τότε είναι ανοικτές περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία ακινήτων».

Πρόσθεσε ότι χτίζονται 2.000 διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων, που το 25% θα αφορά σε στελέχη των Ε.Δ. και το 75% σε πολίτες που δεν διαθέτουν πρώτη κατοικία.

Η Ώρα της Περιφέρειας

Ο πρωθυπουργός έκανε γνωστό ότι μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026, στα χωριά με πληθυσμό μέχρι 1500 κατοίκους και πρόσθεσε ότι καταργείται εντελώς το 2027. Συμπλήρωσε ότι «είναι χρέος μας να κρατήσουμε ακμαία τα χωριά μας». Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων.