Κώτσηρας: Χτίζουμε ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο με μόνιμου χαρακτήρα παρεμβάσεις

Όταν η οικονομία προοδεύει, τα οφέλη επιστρέφουν στην κοινωνία, αναφέρει ο υφυπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

«O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει απόψε μια σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση, με στόχο τη στήριξη του μέγιστου δυνατού τμήματος της ελληνικής κοινωνίας». Αυτό τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».

«Θέλουμε να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών αλλά και να στείλουμε ένα μήνυμα συμβολισμού: ότι όταν η οικονομία προοδεύει, τα οφέλη επιστρέφουν στην κοινωνία. Αυτή η πρόοδος είναι η βάση όχι μόνο για το παρόν, αλλά και για τα επόμενα χρόνια», σημείωσε ο κ. Κώτσηρας και πρόσθεσε: «Δεν έχει σημασία να κάνεις αποσπασματικές παρεμβάσεις για μία χρονιά∙ σημασία έχει να δημιουργείς τις συνθήκες για σταθερά και μόνιμα μέτρα, ώστε το εισόδημα των πολιτών να βελτιώνεται διαρκώς. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».

Σε ανάλογο πνεύμα, σε συνέντευξη στο υβριδικό κανάλι του Οικονομικού Ταχυδρόμου «OT Forum» και στους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Φωτάκη, Ελένη Στεργίου και Γιάννη Μπασκάκη, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισήμανε ότι οι παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και πρόσθεσε ότι αποτελούν προϊόν μεθοδικής δουλειάς και στόχευσης, καθώς και του κόπου των Ελλήνων πολιτών.

Η Ελλάδα σήμερα είναι αντικειμενικά σε πολύ καλύτερη κατάσταση από το 2019, έχει καταφέρει να βελτιώσει το οικονομικό της περιβάλλον και να αυξήσει τα δημόσια έσοδα, με μείωση των φόρων και πάταξη της φοροδιαφυγής. Στόχος είναι να πάμε ακόμα καλύτερα, να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, μέσω της μείωσης της φορολογίας και της αύξησης των μισθών, της δημιουργίας καλύτερων θέσεων εργασίας και της προσέλκυσης περισσότερων επενδύσεων.

Όπως τόνισε ο κ. Κώτσηρας, «χτίζουμε τις δομές ενός βιώσιμου οικονομικού μοντέλου, ώστε να υπάρχουν καλά νέα και τα επόμενα χρόνια».