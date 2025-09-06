Ανδριανός: Η έρευνα «όπλο» απέναντι στην κλιματική κρίση και τις ζωονόσους

Ιδιαίτερη αναφορά του υφυπ. Αγροτικής Ανάπτυξης στην προσφορά των ερευνητών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης προς την επιστημονική κοινότητα και έμφαση στον καθοριστικό ρόλο της καινοτομίας για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, έστειλε, από τη Θεσσαλονίκη, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, εξαίροντας την προσφορά των ερευνητών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

«Η επένδυση στην αγροτική έρευνα δεν αποτελεί επιλογή, αλλά αναγκαιότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής: η κλιματική κρίση, οι ζωονόσοι και η επισιτιστική ασφάλεια», επισήμανε ο υφυπουργός, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στο Αγρόκτημα Θέρμης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκαν οι δράσεις και οι υποδομές των ερευνητικών ινστιτούτων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ανδριανός στις καινοτόμες συνέργειες του υπουργείου με τον οργανισμό, όπως το έργο «ΔΙΑΦΥΓΕ» και τα προγράμματα δημιουργίας νέων ποικιλιών, τα οποία ενισχύουν την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής.

Στην εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν ο γ.γ. Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων Αντώνης Φιλιππής και η γ.γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Αργυρώ Ζέβρα, παρουσιάστηκαν έργα που αποτυπώνουν τη σύνδεση της παράδοσης με την επιστημονική πρωτοπορία.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι επιστημονικές δράσεις και καινοτομίες τριών κορυφαίων ερευνητικών ινστιτούτων του Οργανισμού, των Ινστιτούτων Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Κτηνιατρικών Ερευνών.

Η εκδήλωση έκλεισε με ξενάγηση στους εργαστηριακούς χώρους, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους απευθείας εικόνα από την αιχμή της αγροδιατροφικής έρευνας, που καλείται να οδηγήσει τον πρωτογενή τομέα στη νέα εποχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ