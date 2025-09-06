Μεγάλη αύξηση των γυναικών που απασχολούνται στην ναυτιλία κατέγραψε τα τελευταία πέντε χρόνια η Ελλάδα

Από τις 1237 γυναίκες που απασχολούνταν το 2020, το 2024 έφθασαν τις 2048, με το 80,1% να είναι έως 45 ετών.

Μεγάλη αύξηση των γυναικών που απασχολούνται στην ναυτιλία σημείωσε τα τελευταία πέντε χρόνια η Ελλάδα. Από τις 1237 γυναίκες που απασχολούνταν το 2020, το 2024 έφθασαν τις 2048, με το 80,1% να είναι έως 45 ετών και από αυτό το ποσοστό το 48,7% να είναι μέχρι 30 ετών. Αυτό ήταν το κυριότερο στοιχείο της μελέτης που παρουσιάστηκε στην εκδήλωση «Διεθνείς καλές πρακτικές για την προώθηση της γυναικείας ναυτικής απασχόλησης» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, από τον επιστημονικό υπεύθυνο της έκδοσης και καθηγητή Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας Γαβριήλ Αμίτση.

Την εκδήλωση άνοιξε αρχικά με χαιρετισμό της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης, Νίκη Κεραμέως. "Το ΝΑΤ είναι ο αρχαιότερος ασφαλιστικός φορέας. Έχει αναπτύξει μι δράση προκειμένου να αναπτυχθεί το ναυτικό επάγγελμα. Η συγκεκριμένη μελέτη δείχνει το πραγματικό πρόσωπο της ναυτικής απασχόλησης στην Ελλάδα. Η ελληνική ναυτιλία παίζει καίριο ρόλο, με την χώρα μας να πρωτοπορεί στην γυναικεία απασχόληση η οποία είναι στο 7,8%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 2,4%. Αυτή η μελέτη μας ανοίγει πραγματικά τα μάτια για την γυναικεία απασχόληση στην ελληνική ναυτιλία" τόνισε.

Από την πλευρά της η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής; Απασχόλησης, Άννα Ευθυμίου επισήμανε πως: "Είναι μια εκδήλωση που αναδεικνύει το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας και την γυναικεία απασχόληση Η μελέτη δεν είναι απλώς μια καταγραφή δεδομένων. Αναδεικνύει τις διεθνείς καλές πρακτικές και φωτίζει τα εμπόδια τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν, όπως στερεότυπα και ανισότητες. Οι Ελληνίδες που ασχολούνται με την ναυτιλία αγγίζουν το 7,8% του ναυτικού εργατικού δυναμικού, αλλά αξίζει αυτό το ποσοστό να είναι μεγαλύτερο".

Η διοικήτρια του ΝΑΤ, Γεωργία Μανιάτη μίλησε για τον ρόλο του Ταμείου, τονίζοντας ότι "το ΝΑΤ με ιστορία άνω των 160 ετών συνεχίζει να είναι προσηλωμένο στον στόχο του που είναι να στηρίζει τους ναυτικούς. Η ναυτοσύνη αποτελεί αποτελεί διαχρονικό βήμα προόδου και εξωστρέφειας για την Ελλάδα. Σε διεθνές επίπεδο οι πρακτικές που εφαρμόζονται για την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στην ναυτιλία ανοίγουν νέους δρόμους για την ισότητα των φύλων. Η μελέτη αναδεικνύει τις πρακτικές και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στο ναυτικό επάγγελμα".

Από την πλευρά του ο καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας και Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης στο Τμήμα Διοίκησης, Γαβριήλ Αμίτσης, ανακοίνωσε τα στοιχεία της μελέτης επισημάνοντας πως: "αυτή πραγματοποιήθηκε το 2ο τρίμηνο του 2025 και είχε στόχο την ανάπτυξη της γυναίκειας απασχόλησης στην ναυτιλία. Τα στοιχεία τα τελευταία χρόνια δείχνουν άνοδο της γυναικείας παρουσίας. Το 2020 απασχολούνταν 1237 γυναίκες, το 2021 «ανέβηκαν» στις 1371 γυναίκες, το 2022 έφθασαν τις 1619, το 2023 έγιναν 1838 και πέρσι απασχολούνταν συνολικά 2048 γυναίκες. Δηλαδή βλέπουμε μια μεγάλη αύξηση χρόνο με τον χρόνο. Ο μέσος όρος των γυναικών στην ναυτιλία είναι 7,85% με το 80,1% να είναι έως 45 ετών και το 48,7% ναι είναι μέχρι 30 ετών. Επίσης ένα άλλο στοιχείο είναι ότι ενώ μέχρι τώρα υπήρχαν γυναίκες σχεδόν μόνο στα επιβατικά πλοία, αλλά το τελευταίο διάστημα βλέπουμε να αυξάνεται το ποσοστό των γυναικών που δουλεύουν σε δεξαμενόπλοια. Η μελέτη αυτή ήθελε να αποτυπώσει την γυναικεία απασχόληση και να αναδείξει τις αντιπροσωπευτικές διεθνείς προοπτικές. Φυσικά πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχουν και διάφορες προκλήσεις, όπως η έλλειψη ενημέρωσης, η υιοθέτηση των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων και η περιορισμένη ενημέρωση για τις πραγματικές συνθήκες εργασίας. Τέλος, η αντιμετώπιση των προκλήσεων μπορεί να γίνει με την προώθηση της ισότητας των φύλων, την εφαρμογή ελαχίστων ορίων για την απασχόληση και κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων και την εφαρμογή ελαχίστων ορίων για την κοινωνική προστασία των ναυτικών".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ