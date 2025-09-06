Δήλωση της Κατερίνας Σακελλαροπούλου για τον θάνατο του Νίκου Παπαδάκη

Τον αποχαιρετώ όμως με τη βεβαιότητα ότι το έργο του θα συνεχίσει να φωτίζει τις νέες γενιές ερευνητών, αναφέρει η πρώην ΠτΔ.

Σε δήλωσή της για τον θάνατο του Νίκου Παπαδάκη, διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αναφέρει:

«Ο Νίκος Παπαδάκης αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη και την ανάδειξη του έργου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Πρωτεργάτης και Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", υπηρέτησε τους σκοπούς του για 25 χρόνια με πάθος και αφοσίωση. Με την καθοδήγησή του, το Ίδρυμα αναδείχθηκε στον σημαντικότερο φορέα έρευνας, εκπαίδευσης και διάδοσης της ιστορικής μνήμης και της πολιτικής παρακαταθήκης του κορυφαίου αυτού Έλληνα πολιτικού.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στη συμβολή του στην ανάδειξη της σχέσης του Βενιζέλου με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πολιτικός που συνδέεται άρρηκτα με το ΣτΕ, αφού χάρις στο δικό του όραμα και επιμονή ιδρύθηκε το Δικαστήριο το 1929 ως θεσμικό αντίβαρο στην ως τότε παντοδύναμη εκτελεστική εξουσία, θεσμική τομή που χαρακτηρίσθηκε, όχι άδικα, ως "μία εκ των θαυμασιωτέρων προόδων του νεωτέρου Κράτους".

Γνώρισα τον Νίκο Παπαδάκη όταν επισκέφθηκα το Ίδρυμα ως Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας τον Οκτώβριο του 2019. Εκεί θέσαμε τις βάσεις για τη διοργάνωση ενός κοινού συνεδρίου του Ιδρύματος με το ΣτΕ, στο οποίο θα αναδεικνυόταν η συμβολή του Ελευθερίου Βενιζέλου στην ίδρυση του Δικαστηρίου.

Το συνέδριο αυτό, με τίτλο "Εννέα δεκαετίες Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι οραματισμοί του Ελευθερίου Βενιζέλου και η εξέλιξη του θεσμού στη διαδρομή του χρόνου", πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2021 στο ΣτΕ, με μεγάλη επιτυχία.

Μέσα από τη συνεργασία και τη φιλία με τον Νίκο Παπαδάκη είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω την αγάπη του για την Κρήτη και τον Ελευθέριο Βενιζέλο, την αφοσίωσή του στους σκοπούς του Ιδρύματος, και την εμβρίθεια του συγγραφικού του έργου, στο οποίο ξεχωριστή θέση κατέχει η βιογραφία του Εθνάρχη.

Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για τον θάνατό του και τα θερμά μου συλλυπητήρια στους οικείους του. Τον αποχαιρετώ όμως με τη βεβαιότητα ότι το έργο του θα συνεχίσει να φωτίζει τις νέες γενιές ερευνητών και ότι το Ίδρυμα θα προχωρήσει με σιγουριά, πάνω στα γερά θεμέλια που εκείνος έθεσε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ