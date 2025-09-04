Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών

Ήταν μία από τις πιο σημαντικές και παγκοσμίως γνωστές προσωπικότητες της μόδας και το όνομα του ήταν συνώνυμο με το μοντέρνο ιταλικό στυλ και την κομψότητα.

Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Armani Group. Ο Αρμάνι είχε γεννηθεί στις 11 Ιουλίου 1934, στην Πιατσέντσα της Βόρειας Ιταλίας.

Ήταν μία από τις πιο σημαντικές και παγκοσμίως γνωστές προσωπικότητες της μόδας και το όνομα του ήταν συνώνυμο με το μοντέρνο ιταλικό στυλ και την κομψότητα. Συνδύαζε το ταλέντο του σχεδιαστή με την οξυδέρκεια ενός επιχειρηματία, διευθύνοντας μια εταιρεία με ετήσιο τζίρο περίπου 2,3 δισ. ευρώ.

«Με απεριόριστη θλίψη, ο όμιλος Armani ανακοινώνει την απώλεια του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστης δύναμης πίσω από την εταιρεία : Τζόρτζιο Αρμάνι», αναφέρει η εταιρεία.

«Ο κ. Αρμάνι, όπως τον αποκαλούσαν συνεργάτες και εργαζόμενοι, έφυγε ήσυχα από τη ζωή, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του. Δούλευε μέχρι τις τελευταίες του ημέρες και αφιέρωσε τη ζωή του στην εταιρεία που δημιούργησε, στα σχέδιά του και στα διάφορα project που ξεκίνησε. Σε αυτή την εταιρεία που πάντα την θεωρούσαμε οικογένεια, σήμερα με βαθύ συναίσθημα νιώθουμε το κενό που άφησε εκείνος που δημιούργησε και μεγάλωσε αυτή την οικογένεια με όραμα, πάθος και αφοσίωση. Αλλά ακριβώς σε αυτό το πνεύμα, εμείς, οι εργαζόμενοι και η οικογένειά του που πάντα δουλεύαμε μαζί με τον κ. Αρμάνι, δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε αυτά που έχτισε και να συνεχίσουμε την εταιρεία από εδώ και πέρα στην μνήμη του, με σεβασμό, υπευθυνότητα και αγάπη», σημειώνει.

Τον Ιούνιο του 2025, για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Τζόρτζιο Αρμάνι δεν πραγματοποίησε την καθιερωμένη του υπόκλιση στο τέλος της επίδειξης μόδας στην ανδρική εβδομάδα μόδας του Μιλάνο λόγω προβλημάτων υγείας.