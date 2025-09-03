Καλαφάτης: Με επένδυση στην έρευνα μπορούμε να κάνουμε πράξη τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη

«Θέτουμε την επιστημονική έρευνα στην υπηρεσία των πολιτών. Συνδέουμε τη νέα γνώση, τη βασική με την εφαρμοσμένη έρευνα», είπε ο υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία.

Για την πρόοδο των έργων του ΕΚΕΤΑ 2.0, καθώς και για ζητήματα που απαιτούν νομοθετικές ρυθμίσεις και χρηματοδοτικές λύσεις, προκειμένου να υλοποιηθεί εγκαίρως η επέκταση του Ερευνητικού Κέντρου μέσω της ανάπτυξης νέων, σύγχρονων υποδομών, ενημερώθηκε σήμερα ο υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης κατά τη σημερινή του επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε με τον πρόεδρο του ΕΚΕΤΑ, Δρ. Ευάγγελο Μπεκιάρη και τους διευθυντές των Ερευνητικών Ινστιτούτων και στελέχη της διοίκησης, στο επίκεντρο βρέθηκε ο τρόπος με τον οποίο το ΕΚΕΤΑ μπορεί να δημιουργήσει συνέργειες με τις τοπικές κοινωνίες, μεταφέροντας την τεχνογνωσία του σε επιστημονικά επιτεύγματα και νέες τεχνολογίες, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Όπως και μέσω συνεργειών που μπορούν να δημιουργηθούν με την υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με στοχευμένα σχέδια δράσης ανά θεματικό πεδίο ερευνητικής δραστηριότητας, με Δήμους, Επιμελητήρια, σχολικές μονάδες, νοσοκομεία, αθλητικούς και κοινωνικούς φορείς.

«Θέτουμε την επιστημονική έρευνα στην υπηρεσία των πολιτών. Συνδέουμε τη νέα γνώση, τη βασική με την εφαρμοσμένη έρευνα. Δημιουργούμε συνέργειες της ερευνητικής κοινότητας με τις ανάγκες της κοινωνία. Με επένδυση στην επιστημονική γνώση και τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογική έρευνα μπορούμε να δώσουμε στήριξη στην κοινωνία, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, να καλύψουμε περιφερειακές ανισότητες, να κάνουμε πράξη τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη παντού και για όλους», τόνισε κατά τη συνάντηση ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης.

