Ευρωαγορές: Κέρδη για όλους τους δείκτες - Άλμα 6% για Watches of Switzerland

Η Watches of Switzerland επιβεβαίωσε ότι τα αποτελέσματα του α' εξαμήνου θα πιάσουν τις εκτιμήσεις παρά τους σαρωτικούς δασμούς του Τραμπ στα προϊόντα από την Ελβετία.

Με άνοδο έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη αντιστρέφοντας το αρνητικό κλίμα της προηγούμενης συνεδρίασης που προκλήθηκε από ανησυχίες για την δημοσιονομική κατάσταση των μεγαλύτερων οικονομιών της περιοχής και παρά τα στοιχεία που έδειξαν ότι η Ευρωζώνη κατέγραψε υποτονική ανάπτυξη τον Αύγουστο.

Σε αυτό το κλίμα, ο Stoxx 600 σκαρφάλωσε 0,67% στις 546,78 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 ενισχύθηκε 0,6% στις 5.322 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο βρετανικός FTSE 100 πρόσθεσε 0,67% στις 9.177 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε άνοδο 0,86% στις 7.719 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX κατέγραψε κέρδη 0,48% στις 23.600 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB ισχυροποιήθηκε 0,14% στις 41.784 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε με +0,56% στις 14.786.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Watches of Switzerland έκανε άλμα 6,1% καθώς επιβεβαίωσε ότι τα αποτελέσματα του α' εξαμήνου θα πιάσουν τις εκτιμήσεις παρά τους σαρωτικούς δασμούς του Τραμπ στα προϊόντα από την Ελβετία.

Στο μέτωπο της οικονομίας, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Σλοβενίας, Primoz Dolenc, σε συνέντευξή του τόνισε ότι τα δύο ενδεχόμενα για την πορεία των επιτοκίων είναι είτε μία νέα μείωση είτε μία αύξηση. Με την ευρωπαϊκή οικονομία να δείχνει ανθεκτικότητα και τον πληθωρισμό να σταθεροποιείται κοντά στο 2%, ο Dolenc σημείωσε πως δεν διακρίνει «μεγάλες μεταβολές σε καμία κατεύθυνση» που θα δικαιολογούσαν αλλαγή της νομισματικής πολιτικής αυτόν τον μήνα. «Μετά τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε πώς αποδίδει η πολιτική, τι δείχνουν τα δεδομένα και οι προβλέψεις -και τότε θα αποφασίσουμε. Η κατεύθυνση μπορεί να είναι οποιαδήποτε», ανέφερε.

Στα μάκρο της ημέρας, ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της HCOB για την Ευρωζώνη, που καταρτίζεται από την S&P Global, αυξήθηκε στις 51,0 μονάδες τον Αύγουστο από 50,9 μονάδες τον Ιούλιο, σημειώνοντας υψηλό 12 μηνών, αλλά εξακολουθώντας να υποδηλώνει μόνο μέτρια ανάπτυξη. Το όριο των 50,0 μονάδων διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Οι νέες παραγγελίες σε ολόκληρη την οικονομία αυξήθηκαν για πρώτη φορά από τον Μάιο του περασμένου έτους, αν και μόνο ελαφρώς, καθώς η εγχώρια ζήτηση αντιστάθμισε την πτώση των παραγγελιών εξαγωγών, οι οποίες μειώθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάρτιο.