Ειδήσεις | Ελλάδα

Πυροσβεστική: 24 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πυροσβεστική: 24 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα
Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Σε 24 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 21 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη τρεις.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΔΥΠΑ: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα 2025 - Ως 1.375,50 ευρώ η ενίσχυση

Παπαστεργίου: Πότε σταματά να ισχύει η παλιά ταυτότητα

Με φθηνή βενζίνη από Βουλγαρία φουλάρουν οι Έλληνες, κλείνουν τα πρατήρια στην παραμεθόριο

tags:
Πυροσβεστική
Πυρκαγιά

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider