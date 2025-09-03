Απώλειες πάνω από 2% για το πετρέλαιο

Οκτώ μέλη του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγικών Χωρών και συμμάχων θα εξετάσουν το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης της παραγωγής πετρελαίου.

Πτώση πάνω από 2% κατέγραψε την Τετάρτη η τιμή του πετρελαίου ενόψει της συνάντησης των παραγωγικών χωρών του OPEC+ το Σαββατοκύριακο, όπου αναμένεται να εξεταστεί μία ακόμη αύξηση στους στόχους παραγωγής για τον Οκτώβριο,

Υπό αυτό το πρίσμα, το πετρέλαιο Brent έχασε 1,47 δολάρια ή 2,13% στα 67,67 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε απώλειες 1,58 δολάρια ή 2,41% στα 64,91 δολάρια ανά βαρέλι.

Οκτώ μέλη του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγικών Χωρών και συμμάχων θα εξετάσουν το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης της παραγωγής πετρελαίου, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters καθώς ο οργανισμός επιδιώκει να ανακτήσει μερίδιο αγοράς.

Το γκρουπ έχει ήδη συμφωνήσει να αυξήσει τους στόχους παραγωγής κατά 2,2 εκατ. βαρέλια ανά ημέρα από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο, επιπλέον της αύξησης κατά 300.000 βαρέλια την ημέρα για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ωστόσο, οι πραγματικές αυξήσεις των μελών του γκρουπ δεν ανταποκρίθηκαν στις δεσμεύσεις καθώς κάποια μέλη αντιστάθμισαν την προηγούμενη υπερπαραγωγή και άλλα δυσκολεύτηκαν να αυξήσουν την παραγωγή λόγω περιορισμών στην παραγωγική ικανότητα.