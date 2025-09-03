Wall Street: Κέρδη για S&P 500 και Nasdaq - Άλμα 20% της Macy's

Τα αδύναμα στοιχεία για την αγορά εργασίας αναζωπύρωσαν τις ελπίδες για μείωση επιτοκίων από την Fed στην συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Κέρδη κατέγραψαν στην συνεδρίαση της Τετάρτης στη Wall Street οι S&P 500 και Nasdaq μετά τη σημαντική νίκη που πέτυχε η Alphabet σε δίκη για αντιμονοπωλιακές πρακτικές, ενώ τα αδύναμα στοιχεία για την αγορά εργασίας αναζωπύρωσαν τις ελπίδες για μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) στην συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε οριακά κατά 0,05% στις 45.271 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύθηκε 0,51% στις 6.448 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σκαρφάλωσε 1,02% στις 21.497 μονάδες.

Η ανάκαμψη μετά τις απώλειες της Τρίτης, οφείλεται κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο και για αυτό το λόγο ο Dow παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος. Οι μετοχές των τραπεζών και των εταιρειών ενέργειας ήταν αδύναμες λόγω των ανησυχιών που επικράτησαν για την επιβράδυνση της οικονομίας και την άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.

Η απόδοση των αμερικανικών 30ετών ομολόγων έφτασε για πρώτη φορά από τον Ιούλιο κοντά στο 5% σημειώνοντας άνοδο έως και 4 μονάδες βάσης προτού υποχωρήσουν κατά 8 μονάδες βάσης στο 4,891%. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων κινήθηκε πτωτικά κατά κατά σχεδόν 7 μονάδες βάσης, στο 4,205%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Alphabet, μητρικής της Google, σημείωσε κέρδη 9,02%, μετά την απόφαση δικαστηρίου που έκρινε ότι η Google δεν χρειάζεται να διασπαστεί και μπορεί να διατηρήσει τα Chrome και Android. Κατόπιν αυτή της απόφασης, η εταιρεία δεν μπορεί να έχει αποκλειστικές συμβάσεις που να εξαρτούν πληρωμές ή άδειες χρήσης και θα πρέπει να δημοσιοποιήσει τα δεδομένα αναζήτησής της. Επιπλέον, εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι η Apple μπορεί να συνεχίσει την ενσωμάτωση του Google στα iPhone, με την μετοχή της να καταγράφει άνοδο 3,82%.

Ακόμη, άλμα 20,61% έκανε η μετοχή της Macy's αφότου η αλυσίδα πολυκαταστημάτων ανακοίνωσε αποτελέσματα β' τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Ειδικότερα, εμφάνισε κέρδη 41 σεντς ανά μετοχή και έσοδα 4,81 δισ. δολάρια, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη 18 σεντς ανά μετοχή και έσοδα της τάξεως των 4,76 δισ. δολαρίων. Κατά συνέπεια, η Macy's προχώρησε σε ανοδική αναθεώρηση του outlook για κέρδη και έσοδα.

Στα μάκρο της ημέρας, οι νέες θέσεις εργασίας έπεσαν τον Ιούλιο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, οι κενές θέσεις εργασίας μειώθηκαν στις 7,18 εκατ. από την πτωτικά μέτρηση του Ιουνίου για 7,36 εκατ. σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Η μέση εκτίμηση σε έρευνα του Bloomberg σε οικονομολόγους ήταν στις 7,38 εκατ. ανοιχτές θέσεις εργασίας.

Οι επενδυτές παρακολουθώντας τα νέα στοιχεία αύξησαν τις πιθανότητες η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου στο 98% από 92% προηγουμένως.