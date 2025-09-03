Alphabet: «Ένεση» 234 δισ. δολαρίων σε κεφαλαιοποίηση την Τετάρτη

Από την άλλη, η μετοχή της Αpple σημείωσε κέρδη 3,82% αυξάνοντας την κεφαλαιοποίησή του γίγαντα της τεχνολογίας κατά 130 δισ. δολάρια.

Η άνοδος 9,02% που κατέγραψε η μετοχή της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google στις συναλλαγές της Τετάρτης, μετά την νίκη της σε υπόθεση για αντιμονοπωλιακές πρακτικές πρόσθεσε 234 δισ. δολάρια στην χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) είχε προτείνει ένα είδος «διάσπασης» της Google, η οποία περιελάμβανε την πώληση του προγράμματος περιήγησης Chrome, όμως ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Άμιτ Μέχτα αποφάνθηκε κατά των πιο αυστηρών μέτρων. Για τον δικαστή ωστόσο η πώληση του Chrome θα ήταν ένα «εξαιρετικά περίπλοκο και ριψοκίνδυνο» εγχείρημα και έκρινε ότι το υπουργείο υπερέβη των δικαιωμάτων του όταν την απαίτησε.

Έτσι, η Google «γλίτωσε» από την υποχρέωση να πουλήσει το Chrome, ωστόσο ο δικαστής της επέβαλε να δημοσιοποιεί τα δεδομένα των αναζητήσεων από τα συστήματά της, προκειμένου να επέλθει κάποια ισορροπία στον ανταγωνισμό και δεν μπορεί πλέον να έχει «αποκλειστικές» συμφωνίες διανομής με εταιρείες.