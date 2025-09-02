Από τις 6 Νοεμβρίου αυτόματα ο Προσωπικός Αριθμός σε όσους δεν έχουν.

Για τον Προσωπικό Αριθμό και την ισχύ των παλιών ταυτοτήτων μίλησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στο ΕΡΤNews, σημειώνοντας πως οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το καλοκαίρι του 2026 για ταξίδια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ελληνικές ταυτότητες παλαιού τύπου δεν έχουν ημερομηνία λήξης, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επιτρατείας (ΣτΕ), ωστόσο, όπως διευκρίνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από του χρόνου το καλοκαίρι, η μπλε, κλασική ταυτότητα δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ταξιδιωτικό έγγραφο στην Ευρώπη. «Είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη που έχουμε τέτοια ανασφαλή ταυτότητα, η οποία μπορεί πολύ εύκολα να πλαστογραφηθεί», είπε. «Νομίζω είναι ξεκάθαρο πως οι ταυτότητες που βγήκαν με προδιαγραφές του 1960 δεν μπορούν να είναι ασφαλείς ταυτότητες το 2025», πρόσθεσε.

Επομένως, από του χρόνου το καλοκαίρι τα ταξίδια στην Ευρώπη θα μπορούν να πραγματοποιούνται είτε με την επίδειξη της νέας ταυτότητας είτε με την επίδειξη του διαβατηρίου, για την έκδοση του οποίου ωστόσο θα χρειαστεί αναπόφευκτα κάποια στιγμή η αλλαγή της ταυτότητας. «Επειδή είναι μια αλληλουχία πραγμάτων, πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξετε και την ταυτότητα για να πάτε σε διαβατήριο», τόνισε ο κ. Παπαστεργίου.

Όπως τόνισε, μέχρι στιγμής περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες έχουν εκδώσει Προσωπικό Αριθμό, ενώ από τις 6 Νοεμβρίου θα αρχίσει να αποδίδεται αυτόματα σε όσους δεν έχουν προχωρήσει στη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν λάθη στα κρατικά μητρώα. «Στόχος είναι ο πολίτης να χρησιμοποιεί έναν αριθμό αντί για ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ώστε να περιοριστούν τα λάθη και η ταλαιπωρία», υπογράμμισε ο υπουργός.

Αναφερόμενος στη νέα εφαρμογή για τους κοινόχρηστους χώρους και τα τραπεζοκαθίσματα, Mystreet, ο υπουργός επισήμανε ότι η ευθύνη καταγραφής ανήκει στους δήμους. Ήδη έχουν ενταχθεί πάνω από 70 δήμοι, με τη Θεσσαλονίκη να αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής. Από τον Ιούλιο που τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 2.000 καταγγελίες πολιτών για παράνομες καταλήψεις χώρων. Οι έλεγχοι γίνονται από τις Δημοτικές Αστυνομίες, όπου υπάρχουν, ή από την ΕΛ.ΑΣ.

Τέλος, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στη νέα νομοθεσία για την απαγόρευση πώλησης καπνικών και αλκοόλ σε ανηλίκους, με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων. Οι πωλητές θα υποχρεούνται να ελέγχουν ψηφιακά την ηλικία των αγοραστών, ενώ θα δημιουργηθεί πλατφόρμα για τον έλεγχο καταστημάτων και εκδηλώσεων, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος ανηλίκων σε κλαμπ ή η διάθεση αλκοόλ σε σχολικές γιορτές που δηλώνονται ως «ιδιωτικές εκδηλώσεις».