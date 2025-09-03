ΗΠΑ: Ομοσπονδιακό εφετείο εμποδίζει την εφαρμογή ενός νόμου του 1798 που επικαλείται ο Τραμπ

Αμερικανικό ομοσπονδιακό εφετείο εμπόδισε χθες, Τρίτη, τη χρήση από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ενός κατ΄εξαίρεση νόμου περί "ξένων εχθρών" του 1798 που είχε χρησιμοποιηθεί μέχρι πρότινος μόνο σε περίοδο πολέμου, προκειμένου να απελάσει φερόμενα ως μέλη μιας συμμορίας από τη Βενεζουέλα.

Είναι ένα νέο πλήγμα για τον Αμερικανό πρόεδρο που είχε επικαλεστεί αυτόν τον νόμο τον περασμένο Μάρτιο. Τότε είχε απελάσει προς το Σαλβαδόρ πάνω από 200 ανθρώπους ως μέλη της συμμορίας Tren de Aragua, που θεωρείται ξένη τρομοκρατική οργάνωση από την Ουάσινγκτον.

Ομοσπονδιακός δικαστής ανέστειλε προσωρινά, στις 15 Μαρτίου, τις απελάσεις στη βάση του νόμου αυτού που είχε χρησιμοποιηθεί μέχρι τότε μόνο σε περίοδο πολέμου, κυρίως απέναντι σε Ιάπωνες και Γερμανούς υπηκόους στο αμερικανικό έδαφος στη διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε ασκήσει έφεση στην απόφαση, όμως ομοσπονδιακό εφετείο στην Ουάσινγκτον την απέρριψε.

Χθες Τρίτη, το 5ο Ομοσπονδιακό Εφετείο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε με τη σειρά του, με ψήφους 2 υπέρ έναντι μίας κατά, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορούσε να στηριχθεί σε αυτόν τον νόμο προκειμένου να απελάσει μετανάστες στο Τέξας, στη Λουιζιάνα και στο Μισισίπι.

«Τα πορίσματα δεν υποστηρίζουν ότι μια εισβολή ή μια επιθετική παρείσφρηση έλαβαν χώρα», έγραψε η δικαστής Λέσλι Σάουθουικ στην απόφαση που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου. «Το ότι μία χώρα ενθαρρύνει τους κατοίκους και πολίτες της να εισέλθουν παράνομα σε αυτή τη χώρα δεν είναι το σύγχρονο ισοδύναμο της αποστολής μιας ένοπλης και οργανωμένης δύναμης για να καταλάβει, να διαταράξει ή να βλάψει με άλλον τρόπο τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η δικαστής, με τη συμφωνία μιας παρέδρου, εξέδωσε προκαταρκτική εντολή απαγορεύοντας τις απελάσεις. Ο τρίτος δικαστής, αντίθετα, εξέφρασε αντίθετη γνώμη, εκτιμώντας πως το να αποφανθεί για τις συνθήκες εφαρμογής του νόμου θα ήταν μια «κρίση πολιτικής τάξης».

Ο Λι Γκέλερντ, δικηγόρος για την οργάνωση προάσπισης πολιτικών δικαιωμάτων Aclu, χαιρέτησε σε μια ανακοίνωση την απόφαση του ομοσπονδιακού εφετείου λέγοντας ότι αποτελεί «τεράστια νίκη για το κράτος δικαίου».

Η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί ακόμη να ασκήσει έφεση ή να οδηγήσει την υπόθεση απευθείας στο Ανώτατο Δικαστήριο. Τον Απρίλιο, το τελευταίο είχε αναστείλει τη χρησιμοποίηση του νόμου προτού στείλει την υπόθεση στο 5ο ομοσπονδιακό εφετείο.

Ο πρόεδρος Τραμπ διεξήγαγε την προεκλογική εκστρατεία του υποσχόμενος να απελάσει εκατομμύρια μετανάστες χωρίς χαρτιά. Πολλές από τις αποφάσεις του για το θέμα έχουν συναντήσει αντίσταση από δικαστές σε όλη τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ