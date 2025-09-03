Ειδήσεις | Διεθνή

Η Ρωσία διαβεβαιώνει πως θα βοηθήσει την Κίνα να ξεπεράσει τις ΗΠΑ στην πυρηνική ενέργεια

Η Ρωσία θα βοηθήσει την Κίνα να ξεπεράσει τις ΗΠΑ, οι οποίες είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πυρηνικής ενέργειας παγκοσμίως, σημείωσε ο επικεφαλής της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας Rosatom, σε σχόλιά του που μεταδόθηκαν από τη ρωσική κρατική τηλεόραση σήμερα έπειτα από συνομιλίες που είχε στο Πεκίνο.

Οι ΗΠΑ λειτουργούν το μεγαλύτερο δίκτυο πυρηνικών αντιδραστήρων στον κόσμο, εγκατεστημένης ισχύος σχεδόν 97 γιγαβάτ (GW).

Η Κίνα ωστόσο επιδίδεται σε αγώνα ταχύτητας για την κατασκευή δεκάδων αντιδραστήρων και τον Απρίλιο του 2024 διέθετε 53,2 GW λειτουργικής ισχύος πυρηνικών αντιδραστήρων, σύμφωνα με την Αρχή Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ.

«Η Κίνα έχει φιλόδοξα σχέδια για την ανάπτυξη της ατομικής ενέργειας. Έχει οριστεί ο στόχος να προλάβει και να ξεπεράσει τις ΗΠΑ σε εγκατεστημένη ισχύ, πράγμα που σημαίνει να φτάσει σε ισχύ πάνω από 100 γιγαβάτ», δήλωσε στη ρωσική κρατική τηλεόραση ο επικεφαλής της Rosatom Αλεξέι Λίκατσεφ.

Σε ερώτηση του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου, αν η Ρωσία θα βοηθήσει την Κίνα στον στόχο αυτό, ο Λίκατσεφ απάντησε: «Βεβαίως. Θα βοηθήσουμε. Ήδη βοηθάμε».

Η Ρωσία έχει ήδη βοηθήσει να κατασκευαστούν 4 πυρηνικοί αντιδραστήρες στην Κίνα και κατασκευάζει άλλους τέσσερις και η Κίνα χρειάζεται μεγάλη ποσότητα ουρανίου και πυρηνικού καυσίμου για τα φιλόδοξα σχέδιά της, πρόσθεσε ο Λίκατσεφ.

Ως αποτέλεσμα η Κίνα θα χρειαστεί να αναπτύξει μια νέα γενιά πυρηνικών αντιδραστήρων κλειστού κύκλου καυσίμου με βάση τη ρωσική τεχνολογία, κατέληξε ο επικεφαλής της Rosatom.

