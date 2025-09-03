«Ο θάνατος της Ελλάδας»: Η ανάρτηση Μασκ για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας

Ανησυχία για το δημογραφικό μέλλον της Ελλάδας εξέφρασε ο δισεκατομμυριούχος, Έλον Μασκ, με ανάρτησή του στο "Χ", σχολιάζοντας την είδηση ότι 700 σχολεία στη χώρα έχουν ήδη κλείσει λόγω της δημογραφικής κρίσης.

Συγκεκριμένα ο Μασκ έγραψε «the death of greece», δηλαδή «ο θάνατος της Ελλάδας», περιγράφοντας με μελανά χρώματα το μέλλον της Ελλάδας. Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο του 2024 είχε ασχοληθεί ξανά με το θέμα, κάνοντας λόγο για «πληθυσμιακή κατάρρευση» της χώρας.

The death of Greece https://t.co/zZt4Unl7rQ — Elon Musk (@elonmusk) September 2, 2025

Υπενθυμίζεται ότι χθες οι Financial Times ανέφεραν σε άρθρο τους ότι η Ελλάδα θα αναστείλει τη λειτουργία 766 σχολείων φέτος, πάνω από 5% του συνόλου, καθώς η απότομη μείωση των γεννήσεων αφήνει πολλές τάξεις με λιγότερους από 15 μαθητές.

Όπως σημειώνει το άρθρο, τα «λουκέτα» δεν επηρεάζουν μόνο απομακρυσμένα χωριά και νησιά, αλλά και περιοχές της Αττικής, με αξιωματούχους να προειδοποιούν για «δημογραφική κατάρρευση». Τα τελευταία επτά χρόνια οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μειώθηκαν κατά 111.000, ή 19%. Από την κρίση χρέους του 2010, οι θάνατοι υπερβαίνουν συνεχώς τις γεννήσεις και οι γυναίκες ηλικίας 20-40 ετών μειώθηκαν κατά 500.000, ενισχύοντας την πτώση των δυνητικών γονέων. Η γονιμότητα έχει υποχωρήσει στο 1,35 και οι γυναίκες αποκτούν το πρώτο παιδί μετά τα 32. Αν και ορισμένα σχολεία σε νησιά και σύνορα παραμένουν ανοιχτά, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οικονομικά κίνητρα μόνο δεν αρκούν για να αντιστραφεί η τάση.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image