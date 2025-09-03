Ειδήσεις | Ελλάδα

«Ο θάνατος της Ελλάδας»: Η ανάρτηση Μασκ για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
«Ο θάνατος της Ελλάδας»: Η ανάρτηση Μασκ για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας
Έλον Μασκ / Πηγή Φωτογραφίας; Getty Images
Ανησυχία για το δημογραφικό μέλλον της Ελλάδας εξέφρασε ο δισεκατομμυριούχος, Έλον Μασκ, με ανάρτησή του στο "Χ", σχολιάζοντας την είδηση ότι 700 σχολεία στη χώρα έχουν ήδη κλείσει λόγω της δημογραφικής κρίσης.

Ανησυχία για το δημογραφικό μέλλον της Ελλάδας εξέφρασε ο δισεκατομμυριούχος, Έλον Μασκ, με ανάρτησή του στο "Χ", σχολιάζοντας την είδηση ότι περισσότερα από 700 σχολεία στη χώρα έχουν ήδη κλείσει λόγω της δημογραφικής κρίσης.

Συγκεκριμένα ο Μασκ έγραψε «the death of greece», δηλαδή «ο θάνατος της Ελλάδας», περιγράφοντας με μελανά χρώματα το μέλλον της Ελλάδας. Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο του 2024 είχε ασχοληθεί ξανά με το θέμα, κάνοντας λόγο για «πληθυσμιακή κατάρρευση» της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι χθες οι Financial Times ανέφεραν σε άρθρο τους ότι η Ελλάδα θα αναστείλει τη λειτουργία 766 σχολείων φέτος, πάνω από 5% του συνόλου, καθώς η απότομη μείωση των γεννήσεων αφήνει πολλές τάξεις με λιγότερους από 15 μαθητές.

Όπως σημειώνει το άρθρο, τα «λουκέτα» δεν επηρεάζουν μόνο απομακρυσμένα χωριά και νησιά, αλλά και περιοχές της Αττικής, με αξιωματούχους να προειδοποιούν για «δημογραφική κατάρρευση». Τα τελευταία επτά χρόνια οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μειώθηκαν κατά 111.000, ή 19%. Από την κρίση χρέους του 2010, οι θάνατοι υπερβαίνουν συνεχώς τις γεννήσεις και οι γυναίκες ηλικίας 20-40 ετών μειώθηκαν κατά 500.000, ενισχύοντας την πτώση των δυνητικών γονέων. Η γονιμότητα έχει υποχωρήσει στο 1,35 και οι γυναίκες αποκτούν το πρώτο παιδί μετά τα 32. Αν και ορισμένα σχολεία σε νησιά και σύνορα παραμένουν ανοιχτά, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οικονομικά κίνητρα μόνο δεν αρκούν για να αντιστραφεί η τάση.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Παπαστεργίου: Πότε σταματά να ισχύει η παλιά ταυτότητα

FT: Κλείνουν πάνω από 750 σχολεία στην Ελλάδα

Δεν έχει πολιτικές φιλοδοξίες ο ΥΠΕΞ - Φουντώνει ο πόλεμος ΠΑΣΟΚ-ΝΔ αλλά ο Αλέξης κλέβει τη μπουκιά - Βαφτίσια με ειδήσεις

tags:
Έλον Μασκ (Elon Musk)
Ελλάδα
Δημογραφικό

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider