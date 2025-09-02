Κυρανάκης: Νέα εποχή για τον σιδηρόδρομο – Άρση μονιμότητας στον ΟΣΕ

Το σχέδιο αλλαγών για τον σιδηρόδρομο και τις αστικές συγκοινωνίες παρουσίασε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο ΕΡΤNews.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του ΟΣΕ και τα νέα δεδομένα σε σχέση με την άρση της μονιμότητας των εργαζομένων, οι οποίοι θα αξιολογούνται καθημερινά και σε πραγματικό χρόνο.

Ο υπουργός τόνισε πως η νέα εταιρεία διαθέτει «το πιο ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο στο Δημόσιο» και ήδη 250 Έλληνες που εργάζονται σε ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να επιστρέψουν, προσφέροντας τεχνογνωσία και αλλαγή νοοτροπίας.

Σύστημα αυτόματης πέδησης

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης πέδησης σε 100 αμαξοστοιχίες, ενώ έχουν γίνει οι απαραίτητες δοκιμές στους έξι τύπους μηχανών του στόλου. Σύντομα θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των μηχανοδηγών, ώστε το σύστημα να τεθεί σε πλήρη λειτουργία, αποτρέποντας παραβιάσεις σημάτων και σύγκρουση τρένων.

Παράλληλα, εγκαταστάθηκε το σύστημα ακριβούς εντοπισμού σε όλο το δίκτυο, με ακρίβεια κάτω των 5 εκατοστών.

Αξιολόγηση προσωπικού και ψυχομετρικά τεστ

Ο νέος οργανισμός είναι ο πρώτος στο Δημόσιο όπου αίρεται η μονιμότητα. Οι εργαζόμενοι θα αξιολογούνται σε πραγματικό χρόνο, με αυστηρές ποινές και απολύσεις σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων. Προβλέπεται επίσης η καθιέρωση ψυχομετρικών τεστ για όσους κατέχουν καθήκοντα ασφαλείας, σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ.

24ωρο μετρό και αυστηροί έλεγχοι

Από τις 13 Σεπτεμβρίου ξεκινά η 24ωρη λειτουργία του μετρό κάθε Σάββατο, συνοδευόμενη από ενισχυμένα δρομολόγια λεωφορείων και τραμ. Στόχος είναι η ασφαλής μετακίνηση της νεολαίας τις βραδινές ώρες.

Την ίδια ώρα εντείνονται οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με νέα «μπλόκα» και αυστηρότερες ποινές στον ΚΟΚ.

Ψηφιακές κάμερες στους δρόμους

Μέχρι τα Χριστούγεννα θα τοποθετούνται σταδιακά νέες κάμερες σε κεντρικούς άξονες, που θα καταγράφουν παραβάσεις όπως υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση ζώνης ή κινητό στο τιμόνι. Οι κλήσεις θα εκδίδονται ψηφιακά και θα αποστέλλονται στον πολίτη μέσω της πλατφόρμας gov.gr.