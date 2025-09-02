Χρυσοχοΐδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: 22,6 εκατ. ευρώ σε ύποπτες επιδοτήσεις - Δεσμεύονται περιουσίες

Προκαταρκτική εξέταση και δέσμευση περιουσιών για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέσα σε ενάμιση μήνα, διερευνήθηκαν 6.354 ΑΦΜ, από τα οποία 1.036 εντοπίστηκαν να έχουν εισπράξει παράνομα επιδοτήσεις, ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πλήγωσε την ελληνική κοινωνία, είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά τη ενημέρωση για τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα αστυνομικής έρευνας. «Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβουλεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους, είτε είναι εθνικοί είτε ευρωπαϊκοί. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό κάποιων», τόνισε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «η διαβίβαση ανακριτικών εκθέσεων στην εισαγγελική Aρχή, μέχρι σήμερα, έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις».

Μέχρι σήμερα, έχουν προκύψει τα εξής στοιχεία:

Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια της έρευνας εξήχθησαν τα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και 2024.

Η, έως σήμερα, διερεύνηση των περιπτώσεων, που διαπιστώθηκε απάτη στη λήψη οικονομικών επιδοτήσεων, έχει αναδείξει τις εξής μεθόδους:

• Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.

• Ψευδή δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.

• Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.

• Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.

• Ή ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους.

Η παραγγελία του Εισαγγελέα εκτελείται αδιάλειπτα και για αυτόν τον σκοπό θα δημιουργηθεί μία ειδική ομάδα αστυνομικών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας, με τους εξής στόχους:

Συνεχή επικαιροποίηση των κριτηρίων επισήμανσης αιτήσεων μοναδικών δικαιούχων (ΑΦΜ).

Εξέταση δραστηριοποίησης εγκληματικών ομάδων, οι οποίες έδρασαν οργανωμένα για τη λήψη σχετικών επιδοτήσεων.

Τον προσδιορισμό, εκ νέου, μεθόδων που αναπτύχθηκαν για την εξαπάτηση του μηχανισμού παροχής επιδοτήσεων.

Όπως είναι γνωστό, συνέχισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει ποινική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Από τον εποπτεύοντα, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Εισαγγελέα εκδόθηκε παραγγελία για διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, με την οποία ξεκίνησε η διερεύνηση, από τη ΔΑΟΕ | Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης φυσικών και νομικών προσώπων, προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, των ετών 2019 – 2024.

Με την προαναφερόμενη παραγγελία διατάσσεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να συλλεγούν, με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για να κριθεί, από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, αν θα πρέπει να κινηθεί ποινική δίωξη για τις παρακάτω πράξεις:

εγκληματική οργάνωση/σύσταση/συμμορία,

κοινή και διακεκριμένη απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση,

κοινή και διακεκριμένη πλαστογραφία κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση,

ηθική αυτουργία / συνέργεια στις ανωτέρω πράξεις κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, κατά συρροή, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση.

Για την εκτέλεση της εισαγγελικής παραγγελίας, η Υπηρεσία προέβη στις παρακάτω ενέργειες. «Θα σας αναφέρω ορισμένα στοιχεία, απολύτως τυπικά και θεσμικά, ωστόσο κρίσιμα για τη νομιμότητα, διαφάνεια και προστασία των στοιχείων και προσωπικών δεδομένων», επεσήμανε ο υπουργός.

Διασφάλιση του γνήσιου και απαραβίαστου των ψηφιακών δεδομένων, με την εξαγωγή αντιγράφου και κατάσχεση αυτού από το Πληροφοριακό Σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όπου αφορούν Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε) φυσικών/ νομικών προσώπων προς τον Οργανισμό. Η διαδικασία αυτή διήρκησε από τις 9 Ιουλίου 2025 έως τις 28 Ιουλίου 2025. Με την έγκριση του Εισαγγελέα τέθηκαν κριτήρια για την έναρξη της έρευνας και τον εντοπισμό των αρχικών μορφών απάτης. Ο καθορισμός των κριτηρίων μέχρι την τρέχουσα χρονική περίοδο, προέκυψε από την προγενέστερη διερεύνηση παρόμοιων υποθέσεων της Υπηρεσίας, την αξιολόγηση καταγγελλόμενων στοιχείων, παρεχόμενων πληροφοριών και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παροχή των επιδοτήσεων.

Σημειώνουμε ότι από τους ΑΦΜ, που προέκυψαν με την εφαρμογή των προαναφερόμενων κριτηρίων, επιλέχθηκαν να διερευνηθούν, από τους χειριστές της Υπηρεσίας, αυτοί που -από την πρώτη έρευνα- παρουσίαζαν χαρακτηριστικά παραβατικότητας – απάτης.

Να σημειωθεί ότι τα ονόματα όλων των δικαιούχων, όπως έχει εγκαίρως παρουσιάσει το Insider.gr, υπάρχουν σε online δημόσια πλατφόρμα στην οποία διατηρούνται για 2 έτη και έχει δημιουργηθεί με βάση απόφαση της Κομισιόν για λόγους διαφάνειας. Η πλατφόρμα έχει τώρα διαθέσιμα τα στοιχεία του 2023 αλλά και του 2024 (τα οποία ενσωματώνουν και τις αποζημιώσεις από τις πλημμύρες). Οι δικαιούχοι είναι πολλοί: περίπου 1 εκατομμύριο ετησίως και μοιράζονται περίπου 3 δισ. ευρώ τον χρόνο. Να πούμε πως η πλατφόρμα δημοσιεύει ενιαία και τις άμεσες ενισχύσεις προς τον αγροτικό τομέα (που έχουν μπει στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας), αλλά και τις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης που αντιπροσωπεύουν περίπου το 1/3ο του ποσού. Επίσης, πολλές μεγάλες ενισχύσεις αφορούν σε εταιρείες αλλά και σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου ή άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Δίνει τη δυνατότητα για στοχευμένες αναζητήσεις για να περιορισθούν τα αποτελέσματα (με όνομα, περιοχή, ύψος ποσού), αλλά και για αποθήκευση των αναζητήσεων σε πίνακες (ως CSV αρχεία) με σχετική επιλογή που δίνεται αμέσως μόλις βγει on line το αποτέλεσμα της κάθε αναζήτησης.