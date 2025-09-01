Τελεφερίκ για μήλα! - Εκεί που το Ταμείο Ανάκαμψης υπηρετεί και την Αγροτική Οικονομία

Καλύπτει απόσταση 1,3 χιλιομέτρων. Μπορεί να μεταφέρει 460 κιβώτια μήλα σε μία μόνο ώρα, βάρους 300 κιλών το καθένα και εκτιμάται ότι θα γλυτώσουν περί τα 5.000 δρομολόγια φορτηγών.

Έχει κατά κόρον γραφεί, ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, στην περίπτωση της Ελλάδας ξέχασε τον πρωτογενή τομέα. Αυτό ευτυχώς, δεν συνέβη σε όλες τις χώρες: Στην γειτονική Ιταλία για παράδειγμα, στην πανέμορφη και ιδιαίτερα τουριστική περιοχή του Νότιου Τιρόλο, φτιάξανε τελεφερίκ να μεταφέρουν όχι τουρίστες όπως θα σκεπτόμαστε εμείς, αλλά τα ονομαστά μήλα τους!!!

Η περιοχή είναι πολύ ορεινή, αλλά καλλιεργείται στο σύνολό της. Ο ονομαστός συνεταιρισμός παραγωγών Melinda, αναλαμβάνει την εμπορευματοποίηση του κόπου χιλιάδων αγροτών που καλλιεργούν με συγκεκριμένες ποικιλίες και καλλιεργητικές φροντίδες τα ονομαστά σε ολόκληρη την Ευρώπη μήλα της περιοχής.

Ένα από τα κύρια προβλήματα είναι το έντονο γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής και το μεγάλο κόστος εσωτερικής μεταφοράς των μήλων από τα χωράφια στα συσκευαστήρια.

Τα φορτηγά δεινοπαθούν να κατέβουν τους απότομους, στενούς και κατηφορικούς δρόμους για να φτάσουν στη βάση της κοιλάδας, στο συσκευαστήριο που φαίνεται από μακρυά. Αφού το βλέπουμε, μπορούμε και να το φτάσουμε με μια ευθεία σκέφτηκαν και έβαλαν μπρος να κατασκευάσουν ένα τελεφερίκ μεταφοράς εμπορευμάτων!

Χρηματοδότηση για το ευφάνταστο αυτό τόλμημα το πλουσιοπάροχο Ταμείο Ανάκαμψης, με 40% επιδότηση!

Φέτος ήταν η πρώτη χρονιά λειτουργίας του έργου που καλύπτει απόσταση 1,3 χιλιομέτρων, κατασκευασμένο σε υψομετρική διαφορά 90 μέτρων. Μπορεί να μεταφέρει 460 κιβώτια μήλα σε μία μόνο ώρα, βάρους 300 κιλών το καθένα και εκτιμάται ότι θα γλυτώσουν περί τα 5.000 δρομολόγια φορτηγών: χρόνος, χρήμα, ευκολία και ασφάλεια, όλα στο συν!

Αυτό βέβαια που διαφημίζει ο συνεταιρισμός είναι η βιωσιμότητα του έργου, όπου σε συνδυασμό με άλλα σχετικά έργα και πρωτοβουλίες στην άρδευση, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην λειτουργιά των ψυγείων, δίνουν σοβαρό προβάδισμα στα ήδη αναγνωρίσιμα από τους καταναλωτές μήλα τους!

Παλαιότερα λέγαμε Una fatsa, una ratsa για τους Ιταλούς, φαίνεται όμως ότι με το πέρασμα του χρόνου ξεσωγιάσαμε...

