Ισραήλ: Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του εκπρόσωπου Τύπου της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς

Ο Άμπου Ομπέιντα, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση στη Γάζα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Άμπου Ομπέιντα, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση στην Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με όσα μετέδωσε την Κυριακή το σαουδαραβικό κανάλι Al Arabiya, επικαλούμενο παλαιστινιακή πηγή.

Η πηγή ανέφερε στο Al Arabiya ότι οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) έπληξαν το διαμέρισμα όπου βρισκόταν ο Άμπου Ομπέιντα, σκοτώνοντάς τον μαζί με όλους όσοι βρίσκονταν μέσα, ενώ η οικογένειά του και η ηγεσία των Ταξιαρχιών αλ-Κασάμ επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) πραγματοποίησε την επίθεση στοχεύοντας «ανώτερο τρομοκράτη της Χαμάς στην Πόλη της Γάζας», επιβεβαίωσαν οι IDF και η Σιν Μπετ (Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ) σε κοινή τους ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Jerusalem Post, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι πριν από την επίθεση έλαβε μέτρα για να περιορίσει τον κίνδυνο για αμάχους, όπως η χρήση ακριβείας πυρομαχικών, η εναέρια παρακολούθηση και η αξιοποίηση πληροφοριών.