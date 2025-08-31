Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του εκπρόσωπου Τύπου της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ισραήλ: Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του εκπρόσωπου Τύπου της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς
Ο Άμπου Ομπέιντα, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση στη Γάζα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Άμπου Ομπέιντα, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση στην Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με όσα μετέδωσε την Κυριακή το σαουδαραβικό κανάλι Al Arabiya, επικαλούμενο παλαιστινιακή πηγή.

Η πηγή ανέφερε στο Al Arabiya ότι οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) έπληξαν το διαμέρισμα όπου βρισκόταν ο Άμπου Ομπέιντα, σκοτώνοντάς τον μαζί με όλους όσοι βρίσκονταν μέσα, ενώ η οικογένειά του και η ηγεσία των Ταξιαρχιών αλ-Κασάμ επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) πραγματοποίησε την επίθεση στοχεύοντας «ανώτερο τρομοκράτη της Χαμάς στην Πόλη της Γάζας», επιβεβαίωσαν οι IDF και η Σιν Μπετ (Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ) σε κοινή τους ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Jerusalem Post, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι πριν από την επίθεση έλαβε μέτρα για να περιορίσει τον κίνδυνο για αμάχους, όπως η χρήση ακριβείας πυρομαχικών, η εναέρια παρακολούθηση και η αξιοποίηση πληροφοριών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πώς γεμίζει το «καλάθι της ΔΕΘ» - Οι λεπτομέρειες που θα κρίνουν τις παροχές του 2026

Παγώνει η Εισφορά Αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους που λαμβάνουν προσαύξηση

Ποια είναι η Westwing που ήρθε στην Ελλάδα – Νέα δεδομένα στον οικιακό εξοπλισμό

tags:
Ισραήλ
Γάζα
Χαμάς

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider