Στην Κωνσταντινούπολη ο Γ. Λοβέρδος με αφορμή την έναρξη του νέου Εκκλησιαστικού έτους

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο ΥΦΥΠΕΞ θα γίνει δεκτός από την ΑΘΠ τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, θα επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη από τις 31 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2025, με αφορμή την έναρξη του νέου Εκκλησιαστικού Έτους.

Σήμερα, Κυριακή 31 Αυγούστου, θα παρακολουθήσει τον Μεγάλο Εσπερινό της Ινδίκτου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ενώ τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου θα παραστεί στη Θεία Λειτουργία στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου.

Στο πλαίσιο της εν λόγω επίσκεψης, ο κ. Λοβέρδος θα γίνει δεκτός από την ΑΘΠ τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους του Συνδέσμου Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων, καθώς και με εκπαιδευτικούς φορείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

