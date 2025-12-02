Ειδήσεις | Ελλάδα

Νίσυρος: Ο μύθος του Πολυβώτη και το μοναδικό επισκέψιμο ηφαίστειο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Νίσυρος: Ο μύθος του Πολυβώτη και το μοναδικό επισκέψιμο ηφαίστειο
Είναι το σπίτι ενός από τα μεγαλύτερα ενεργά ηφαίστεια του Αιγαίου και το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα όπου μπορείς να περπατήσεις «μέσα» στην ανάσα της γης.

Όταν περπατάς στον κρατήρα της Νισύρου, δεν πατάς απλώς στο έδαφος. Πατάς πάνω στο σώμα ενός Γίγαντα! Η Νίσυρος είναι ένα από τα πιο όμορφα νησιά των Δωδεκανήσων, αλλά κρύβει ένα σκοτεινό μυστικό.

Είναι το σπίτι ενός από τα μεγαλύτερα ενεργά ηφαίστεια του Αιγαίου, με μια καλντέρα διαμέτρου 4 χλμ., και το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα όπου μπορείς να περπατήσεις «μέσα» στην ανάσα της γης.

Η βάση του νησιού έχει σχηματισθεί από υαλοκλαστική ροή λάβας, με τα παλαιότερα πετρώματα να υπολογίζονται στα 160.000 έτη. Αν και η τελευταία έκρηξη έγινε το 1888, οι ενεργές φουμαρόλες θυμίζουν ότι το θηρίο απλώς κοιμάται.

Διαβάστε περισσότερα στο Reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σούπερ μάρκετ: Τι τζίρο κάνουν οι δέκα μεγαλύτερες αλυσίδες στην Ελλάδα

Ξεπάγωσε με Ελπιδοφόρο - Νοιαζόμαστε και Προσπαθούμε το σύνθημα - Έλληνας δημόσιος υπάλληλος στην Οξφόρδη

Πράσινα τιμολόγια: Εικόνα σταθερότητας τον Δεκέμβριο - Από 13,9 έως 25,3 λεπτά ανά kWh

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider