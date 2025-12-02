Νίσυρος: Ο μύθος του Πολυβώτη και το μοναδικό επισκέψιμο ηφαίστειο

Όταν περπατάς στον κρατήρα της Νισύρου, δεν πατάς απλώς στο έδαφος. Πατάς πάνω στο σώμα ενός Γίγαντα! Η Νίσυρος είναι ένα από τα πιο όμορφα νησιά των Δωδεκανήσων, αλλά κρύβει ένα σκοτεινό μυστικό.
Είναι το σπίτι ενός από τα μεγαλύτερα ενεργά ηφαίστεια του Αιγαίου, με μια καλντέρα διαμέτρου 4 χλμ., και το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα όπου μπορείς να περπατήσεις «μέσα» στην ανάσα της γης.
Η βάση του νησιού έχει σχηματισθεί από υαλοκλαστική ροή λάβας, με τα παλαιότερα πετρώματα να υπολογίζονται στα 160.000 έτη. Αν και η τελευταία έκρηξη έγινε το 1888, οι ενεργές φουμαρόλες θυμίζουν ότι το θηρίο απλώς κοιμάται.
