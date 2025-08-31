Ινδία - Κίνα συσφίγγουν τις σχέσεις τους - Επανεκκινούν οι απευθείας πτήσεις

Δύο από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου επιδιώκουν να αναθερμάνουν τις πολιτικές τους σχέσεις εν μέσω αυξανόμενων εμπορικών αβεβαιοτήτων.

Η Ινδία και η Κίνα θα επαναλάβουν απευθείας πτήσεις μετά από περισσότερα από πέντε χρόνια, καθώς δύο από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου επιδιώκουν να αναθερμάνουν τις πολιτικές τους σχέσεις εν μέσω αυξανόμενων εμπορικών αβεβαιοτήτων, αναφέρει το Bloomberg.

Το σχέδιο ανακοινώθηκε από τον Ινδό Πρωθυπουργό Νάρεντρα Μόντι κατά τη συνάντησή του με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στα περιθώρια της Συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην Τιαντζίν. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πότε θα επαναληφθούν οι πτήσεις.

Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του Ινδού ηγέτη στην Κίνα μετά από επτά χρόνια. Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των μακροχρόνιων αντιπάλων βρίσκονται σε άνοδο σε μια περίοδο κατά την οποία οι δασμοί των ΗΠΑ έχουν προσθέσει οικονομικές αβεβαιότητες στις δύο πιο πολυπληθείς χώρες του κόσμου. Νωρίτερα τον Αύγουστο, η Κίνα και η Ινδία συμφώνησαν να διευκολύνουν το διμερές εμπόριο και τις επενδύσεις μετά από συνομιλίες μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών τους στη Νέα Δελχί.

Ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών Βανγκ Γι επίσης συναντήθηκε πρόσφατα με τον Μόντι, ο οποίος χαιρέτισε την σταθερή πρόοδο στις σχέσεις ως μία «καθοδηγούμενη από τον σεβασμό των αμοιβαίων συμφερόντων».

Οι συναντήσεις αυτές ακολουθούν την απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς 50% σε ινδικά προϊόντα λόγω της συνεχιζόμενης αγοράς ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία. Παρόλα αυτά, η Κίνα και οι ΗΠΑ έχουν τηρήσει μια εμπορική εκεχειρία και ο Τραμπ επέκτεινε την αναστολή των αυξημένων δασμών για τα κινεζικά προϊόντα για άλλες 90 ημέρες.

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας, η IndiGo, έχει ήδη εκφράσει τη διάθεσή της να ξεκινήσει πτήσεις μεταξύ των δύο χωρών μόλις εγκριθούν οι υπηρεσίες. Η άλλη μεγάλη ινδική αεροπορική εταιρεία, η Air India, αναμένεται επίσης να επαναλάβει τις πτήσεις σε αυτές τις διαδρομές.

Οι απευθείας πτήσεις επιβατών μεταξύ Ινδίας και Κίνας είχαν ανασταλεί μετά την πανδημία Covid-19. Η σύνδεση αυτή δεν ξανάρχισε ποτέ μετά το χαμηλό σημείο που έφτασαν οι διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών το 2020, έπειτα από συνοριακές συγκρούσεις. Οι ταξιδιώτες από τις δύο γειτονικές χώρες χρησιμοποιούν επί του παρόντος κόμβους όπως το Χονγκ Κονγκ ή η Σιγκαπούρη.

Πριν την αναστολή, η Air India και η IndiGo, καθώς και κινεζικές αεροπορικές εταιρείες όπως η Air China, China Southern και China Eastern, πραγματοποιούσαν πτήσεις μεταξύ μεγάλων πόλεων των δύο χωρών.

Τον Ιούλιο, η Ινδία επέτρεψε τη χορήγηση τουριστικών θεωρήσεων σε Κινέζους πολίτες μετά από χρόνια περιορισμών. Η Ινδία και η Κίνα είχαν συμφωνήσει για πρώτη φορά τον Ιανουάριο να επαναλάβουν τις απευθείας πτήσεις και ξανά τον Ιούνιο, αλλά η πρόοδος ήταν αργή.