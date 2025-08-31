Στην Κίνα Πούτιν και παγκόσμιοι ηγέτες για να χαράξουν το μέλλον μιας συμμαχίας υπό την ηγεσία του Πεκίνου

Αν και η σύνοδος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης είχε προγραμματιστεί πολύ καιρό πριν, οι ραγδαίες εξελίξεις στη διεθνή σκηνή της προσδίδουν μεγαλύτερη σημασία.

Η μεγαλύτερη εκδήλωση στο διπλωματικό ημερολόγιο της Κίνας για φέτος ξεκίνησε την Κυριακή, καθώς παγκόσμιοι ηγέτες συγκεντρώθηκαν για να χαράξουν το μέλλον μιας συμμαχίας υπό την ηγεσία του Πεκίνου, που επιδιώκει να προσφέρει μια εναλλακτική στην παγκόσμια τάξη πραγμάτων υπό τις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προσγειώθηκε στην παραλιακή πόλη Τιαντζίν για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης το πρωί της Κυριακής, μία ημέρα μετά τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι. Μεταξύ των άλλων ηγετών που αναμένονται στη συνάντηση είναι ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαχμπάζ Σαρίφ.

JUST IN: 🇷🇺🇨🇳 Russian President Putin arrives in China. pic.twitter.com/zHIbuorfMx — BRICS News (@BRICSinfo) August 31, 2025

Αν και η σύνοδος είχε προγραμματιστεί πολύ καιρό πριν, οι ραγδαίες εξελίξεις στη διεθνή σκηνή της προσδίδουν μεγαλύτερη σημασία. Η σύνοδος προσφέρει στον Πούτιν την ευκαιρία να συνομιλήσει απευθείας με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Μόντι σχετικά με το αποτέλεσμα της συνάντησής του στην Αλάσκα με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την προοπτική επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η σύνοδος πραγματοποιείται επίσης καθώς η Ινδία και η Κίνα επιδιώκουν βαθύτερη συνεργασία, αντιμετωπίζοντας τις οικονομικές συνέπειες του εμπορικού πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Σι Τζινπίνγκ πραγματοποιεί διμερείς συνομιλίες με τον Μόντι την Κυριακή, ο οποίος βρίσκεται στην Κίνα για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν δασμούς ύψους 50% στην Ινδία - τους υψηλότερους που έχουν επιβληθεί σε χώρα της Νότιας Ασίας.

Ο Πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, ακύρωσε τα σχέδιά του να ταξιδέψει στην Κίνα, καθώς βίαιες διαδηλώσεις συγκλόνισαν τη χώρα του τις τελευταίες ημέρες.

Παράλληλα με τη σύνοδο, πραγματοποιούνται και άλλες διμερείς συναντήσεις στο περιθώριό της.

Το Σάββατο, ο Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκε με τον επικεφαλής της χούντας της Μιανμάρ, Μιν Αούνγκ Χλάινγκ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης της Μιανμάρ, συζήτησαν για την «αντίθεση στην ξένη παρέμβαση στην πολιτική της Μιανμάρ, τη θετική στάση της Κίνας και τις μελλοντικές ενέργειες για τη σταθερότητα και την ειρήνη στη χώρα».

Ο Σι έχει επίσης συναντηθεί με τους ηγέτες του Καζακστάν, του Νεπάλ και των Μαλδίβων.

Ορισμένοι προσκεκλημένοι, συμπεριλαμβανομένου του Πούτιν, θα ακολουθήσουν τον Σι στο Πεκίνο για να παραστούν σε στρατιωτική παρέλαση στις 3 Σεπτεμβρίου, η οποία θα τιμήσει την 80ή επέτειο από τη νίκη επί της Ιαπωνίας και το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί επίσης και ο Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας.

Φωτογραφία @AP