ΗΠΑ: Ομοσπονδιακή δικαστής μπλόκαρε την ταχεία διαδικασία απελάσεων μεταναστών της κυβέρνησης Τραμπ

Σύμφωνα με την απόφαση, θα μπορούσε να οδηγήσει στην απέλαση ανθρώπων με "λάθος τρόπο" εκτός κάθε νόμιμης διαδικασίας.

Ομοσπονδιακή δικαστής μπλόκαρε την επιταχυνόμενη διαδικασία απελάσεων μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς εμφάνιση των ενδιαφερομένων ενώπιον δικαστηρίου, επιφέροντας ένα ισχυρό πλήγμα στο σχέδιο μαζικών απελάσεων που επιθυμεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η λεγόμενη διαδικασία "επιταχυνόμενων απελάσεων" χρησιμοποιήθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση προκειμένου να στείλει πίσω γρήγορα μετανάστες που συνελήφθησαν κοντά στη μεθόριο με το Μεξικό εφόσον είχαν εισέλθει στις ΗΠΑ τις δύο προηγούμενες εβδομάδες.

Όμως, αφότου ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση Τραμπ διεύρυνε την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής στο σύνολο της χώρας και την εφάρμοσε σε μετανάστες που μπορεί να βρίσκονταν στις ΗΠΑ ακόμη και δύο χρόνια.

Η ομοσπονδιακή δικαστής Τζια Κομπ μπλόκαρε, με απόφασή της που δόθηκε στη δημοσιότητα αργά χθες, τη διευρυμένη εφαρμογή της διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στην απέλαση ανθρώπων με "λάθος τρόπο" εκτός κάθε νόμιμης διαδικασίας, και κυρίως χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να αποδείξουν ότι βρίσκονταν στις ΗΠΑ για περισσότερο από δύο χρόνια.

"Αντίθετα με την ομάδα των ανθρώπων που τίθενται στο στόχαστρο από την επιταχυνόμενη απέλαση --όσοι συνελήφθησαν στα σύνορα λίγο αφότου τα διέσχισαν-- η κατηγορία των ανθρώπων που στοχοθετεί πλέον η κυβέρνηση με την επιταχυνόμενη απέλαση είναι αυτοί που εισήλθαν στη χώρα μας πριν από πολύ καιρό", εξήγησε η Τζια Κομπ.

"Υπεραμυνόμενη αυτής της πρόσφορης διαδικασίας, η κυβέρνηση προβάλλει ένα 'φοβερό' επιχείρημα:: ότι όσοι εισήλθαν παράνομα στη χώρα δεν έχουν δικαίωμα σε καμία διαδικασία στη βάση της Πέμπτης Τροπολογίας (του Συντάγματος) και δεν μπορούν να στηρίζονται σε ένα ενδεχόμενο μέτρο για χάρη από το Κογκρέσο", πρόσθεσε.

"Αν αυτό είναι αληθές, όχι μόνο οι αλλοδαποί, αλλά και όλος ο κόσμος θα ήταν σε κίνδυνο".

Η Πέμπτη Τροπολογία του Συντάγματος έχει σκοπό την προστασία των ανθρώπων από κάθε κατάχρηση εξουσίας της κυβέρνησης σε μια νομική διαδικασία.

Η απόφαση της δικαστού Κομπ, που είχε διοριστεί από τον προηγούμενο Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ελήφθη στο πλαίσιο μιας υπόθεσης που παρουσίασε η "Make The Road New York", μία οργάνωση προάσπισης των δικαιωμάτων των μεταναστών.

Η δικαστής διευκρίνισε πως το δικαστήριο δεν αμφισβητεί "τη συνταγματικότητα του νόμου για τις επιταχυνόμενες απελάσεις, ούτε την εφαρμογή του στα σύνορα".

Η Τζια Κομπ επικαλέστηκε επίσης ένα άρθρο του Συντάγματος που διασφαλίζει πως "κανείς δεν θα απελαθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να έχει τη δυνατότητα, σε μια δεδομένη στιγμή, να ακουστεί".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ