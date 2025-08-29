Δήμος Αθηναίων: «Η Βασιλίσσης Όλγας ανήκει στους πολίτες και όχι στις πολιτικές σκοπιμότητες»

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων για το ζήτημα της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, με την οποία καθιστά σαφές ότι η δημοτική Αρχή δεν θα κάνει πίσω. Κάνει λόγο για «πρακτικές που αγνοούν τη βούληση των πολιτών και της πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο», λέει πως ο δρόμος «ανήκει στους πολίτες και όχι στις πολιτικές σκοπιμότητες» και τέλος καλεί κόμματα και βουλευτές να πάρουν ξεκάθαρη θέση.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Τρία Υπουργεία ενώνονται για να υπερασπιστούν τον ηττημένο των εκλογών κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών. Με μια πρωτοφανή πρακτική αγνοούν τη βούληση των πολιτών και της ευρύτερης πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας.

Πριν 5 χρόνια ο κ. Μπακογιάννης στο πλαίσιο του καταστροφικού ‘'Μεγάλου Περίπατου'', έκλεισε τη Βασιλίσσης Όλγας με δήθεν επίκληση του Covid. Σχεδίασε τη μετατροπή του σε ‘'privé'' δρόμο για τους χρήστες του γηπέδου τένις στην περιοχή και για τους θαμώνες του καφέ του Ζαππείου. Τότε κανένας Υπουργός δε μίλησε. Σήμερα παριστάνουν τους ‘'θεματοφύλακες του νόμου'' για να μπλοκάρουν τον Δήμο Αθηναίων. Τους υπενθυμίζουμε ότι η Βασ. Όλγας ανήκει στους πολίτες και όχι στις πολιτικές σκοπιμότητες».

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Ο Δήμος Αθηναίων δε θα κάνει πίσω. Με κάθε θεσμικό μέσο θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούμε το δημοκρατικό αίτημα των πολιτών για μια πόλη ανοιχτή, δίκαιη και βιώσιμη.

Καλούμε όλα τα κόμματα και τους βουλευτές της Αθήνας να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Το δικαίωμα στην πόλη είναι θέμα δημοκρατίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ