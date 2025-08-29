Τέμπη: Στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη φωτιά μετά τη σύγκρουση

Πλέον, απομένει η παράδοση των τελευταίων αναλύσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους ώστε να ολοκληρωθεί η ανάκριση.

Στον εφέτη ανακριτή Λάρισας παρέδωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού το πόρισμά της που αφορά τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη, το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αυτοψία, που αποτυπώνεται σε μια έκθεση 94 σελίδων με συνοδευτικό φωτογραφικό υλικό, πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο στο Κουλούρι, όπου είχε μεταφερθεί τμήμα της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Τότε εξεταζόταν και το ενδεχόμενο μεταφοράς φορτίου στο δεύτερο βαγόνι.

Στο πόρισμα της Πυροσβεστικής αναφέρεται ότι η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας φέρει στρεβλώσεις ως συνέπεια της σύγκρουσης, χωρίς όμως ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από φωτιά. Το ίδιο ισχύει και για το εσωτερικό της καμπίνας.

Η διαπίστωση αυτή αντικρούει πλήρως το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) και τις θέσεις τεχνικών συμβούλων οικογενειών, που μιλούσαν για πιθανή μεταφορά εύφλεκτου φορτίου που προκάλεσε τη φονική πυρόσφαιρα.

Πλέον, απομένει η παράδοση των τελευταίων αναλύσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους ώστε να ολοκληρωθεί η ανάκριση.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ είχε επισκεφθεί τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Κουλούρι, όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια, προκειμένου να ελεγχθεί το συγκεκριμένο σενάριο. Έξι μήνες μετά, το συμπέρασμα είναι σαφές: δεν υπάρχει κανένα στοιχείο καύσης.

Σε ανάλογο συμπέρασμα είχε καταλήξει και πραγματογνωμοσύνη καθηγητή του ΕΜΠ, που εντόπισε ότι οι αλλοιώσεις οφείλονταν σε σύγκρουση και όχι σε έκρηξη.

Με την παράδοση του πορίσματος, η ανακριτική διαδικασία μπαίνει πλέον στην τελική της φάση. Εκκρεμούν οι αναλύσεις από το Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ολοκληρωθεί η δικογραφία και η υπόθεση να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.