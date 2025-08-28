Ρωσία: Συνέχιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας για ειρήνη, παρά την επίθεση στο Κίεβο

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξακολουθεί «να ενδιαφέρεται» για τη συνέχιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας για ειρήνη στην Ουκρανία παρά τα εκτεταμένα και φονικά πλήγματά της στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε στο Κίεβο.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσα στους οποίους 4 παιδιά, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι για τη ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας στην ουκρανική πρωτεύουσα, η οποία αποτελεί, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την απάντηση της Μόσχας στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ερωτηθείς αν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στη δεδηλωμένη βούληση της Μόσχας να υπάρξει πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες και την επίθεση αυτή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε σε δημοσιογράφους ότι και οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις η μια στην άλλη, αλλά πρόσθεσε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την επίτευξη των στόχων της μέσω της διπλωματίας.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να στοχοθετούν τον ουκρανικό στρατό και υποδομές που συνδέονται με τον στρατό, σημείωσε. Ο Πεσκόφ έχει δηλώσει επανειλημμένως πως η Ρωσία δεν στοχοθετεί σκοπίμως αμάχους.

Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία συνεχίζει τα δικά της πλήγματα κατά ρωσικών υποδομών επίσης, περιλαμβανομένων κατά μη στρατιωτικών υποδομών.

«Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται. Μπορείτε να δείτε ότι πλήγματα σε ρωσικές υποδομές, συχνά σε ρωσικές μη στρατιωτικές υποδομές, από το καθεστώς του Κιέβου συνεχίζονται επίσης.

«Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εκτελούν επίσης τα καθήκοντά τους. Όπως αναφέρθηκε, συνεχίζουν να πλήττουν στρατιωτικές υποδομές και υποδομές που συσχετίζονται με τον στρατό.

Τα πλήγματα είναι επιτυχή, οι στόχοι καταστρέφονται και η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται. Ταυτοχρόνως, η Ρωσία εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τη συνέχιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων», κατέληξε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

