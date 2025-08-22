Ειδήσεις | Ελλάδα

Γυναικοκτονία στο Βόλο: Άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γυναικοκτονία στο Βόλο: Άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας
Η γυναίκα έφερε βαριά τραύματα στον λαιμό και την πλάτη, τα οποία αποδείχθηκαν θανατηφόρα.

Σοκαριστική γυναικοκτονία σημειώθηκε στον Βόλο, όπου ένας 40χρονος άνδρας δολοφόνησε με αιχμηρό αντικείμενο την 36χρονη σύζυγό του. Το έγκλημα εκτυλίχθηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε το ζευγάρι, στην οδό Κωνσταντά, μετά από έντονο καβγά.

Η γυναίκα έφερε βαριά τραύματα στον λαιμό και την πλάτη, τα οποία αποδείχθηκαν θανατηφόρα.

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη έχει κινητοποιηθεί η Αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Οι τράπεζες προετοιμάστηκαν και αναμένουν τη ρύθμιση

Γιατί θα τρώμε όλο και περισσότερα έντομα - Αλματώδης η ανάπτυξη της αγοράς μέχρι το 2030

Ποδόσφαιρο: Ξεπέρασαν τα 5 δισ. δολ. οι μεταγραφές στην Ευρώπη - Που βρίσκουν τα χρήματα οι ομάδες

tags:
Γυναικοκτονία
Δολοφονία
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider