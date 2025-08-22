Γυναικοκτονία στο Βόλο: Άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας

Η γυναίκα έφερε βαριά τραύματα στον λαιμό και την πλάτη, τα οποία αποδείχθηκαν θανατηφόρα.

Σοκαριστική γυναικοκτονία σημειώθηκε στον Βόλο, όπου ένας 40χρονος άνδρας δολοφόνησε με αιχμηρό αντικείμενο την 36χρονη σύζυγό του. Το έγκλημα εκτυλίχθηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε το ζευγάρι, στην οδό Κωνσταντά, μετά από έντονο καβγά.

Η γυναίκα έφερε βαριά τραύματα στον λαιμό και την πλάτη, τα οποία αποδείχθηκαν θανατηφόρα.

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη έχει κινητοποιηθεί η Αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ