Eurostat: Οι ξένοι φοιτητές δεν προτιμούν τα ελληνικά πανεπιστήμια

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το Λουξεμβούργο είχε το μεγαλύτερο «μερίδιο» ξένων φοιτητών στην τροτοβάθμια εκπαίδευση (52,3%), ακολουθούμενο από τη Μάλτα (29,6%) και την Κύπρο (22,3%).

Το χαμηλότερο ποσοστό ξένων φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει η Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Πιο αναλυτικά, το 2023, υπήρχαν 1,76 εκατομμύρια φοιτητές από το εξωτερικό που σπούδαζαν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αριθμός που αντιστοιχεί στο 8,4% του συνόλου των φοιτητών.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το Λουξεμβούργο είχε το μεγαλύτερο «μερίδιο» ξένων φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (52,3%), ακολουθούμενο από τη Μάλτα (29,6%) και την Κύπρο (22,3%).

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ελλάδα (3%), τη Κροατία (3,7%) και την Ισπανία (4,3%).

Στις 20 χώρες της ΕΕ, οι περισσότεροι φοιτητές από το εξωτερικό προερχόταν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το ποσοστό ήταν υψηλότερο στη Σλοβακία (91,3%), ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Σλοβενία ​​(89,4%) και η Κροατία (89,0%).

Ωστόσο, στην Ιρλανδία (45%), τη Φινλανδία (43,35%), τη Γερμανία (40,1%) και την Ιταλία (36%), οι περισσότεροι φοιτητές προέρχονταν από την Ασία.

Στη Γαλλία, περισσότεροι από τους μισούς (52,3%) φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το εξωτερικό το 2023 προέρχονταν από την Αφρική, η οποία ήταν επίσης η μεγαλύτερη ομάδα ξένων φοιτητών και στην Πορτογαλία (42,1%).

Στην Ισπανία, οι περισσότεροι από τους ξένους φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (46,7%) προέρχονταν από την Καραϊβική, την Κεντρική και Νότια Αμερική.

