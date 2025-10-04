Ειδήσεις | Διεθνή

Τσεχία: Μονοκομματική κυβέρνηση με ακροδεξιά στήριξη θα επιδιώξει να σχηματίσει ο Αντρέι Μπάμπις

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τσεχία: Μονοκομματική κυβέρνηση με ακροδεξιά στήριξη θα επιδιώξει να σχηματίσει ο Αντρέι Μπάμπις
Το λαϊκιστικό κόμμα ΑΝΟ του Τσέχου δισεκατομμυριούχου συγκεντρώνει στις κάλπεςποσοστό 35,4% και προηγείται με μεγάλη διαφορά του απερχόμενου κυβερνητικού συνασπισμού.

Το λαϊκιστικό κόμμα ΑΝΟ θα επιδιώξει να σχηματίσει μονοκομματική κυβέρνηση, δήλωσε ο ηγέτης του, ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος Αντρέι Μπάμπις, μετά τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές.

Ο Μπάμπις, που χαρακτήρισε «ιστορικό» το αποτέλεσμα, δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Δήλωσε όμως ότι το ΑΝΟ θα συζητήσει με το ακροδεξιό SPD και το κόμμα των Αυτοκινητιστών που αντιτίθεται στην «πράσινη» πολιτική της ΕΕ, ώστε να στηρίξουν την κυβέρνησή του.

Με καταμετρημένο το 95% των ψήφων, το ΑΝΟ συγκεντρώνει ποσοστό 35,4% και προηγείται με μεγάλη διαφορά του απερχόμενου κυβερνητικού συνασπισμού του κεντροδεξιού πρωθυπουργού Πετρ Φιάλα, ο οποίος απέσπασε μόνο το 22,7%.

Ο Φιάλα συνεχάρη ήδη τον Μπάμπις για την εκλογική νίκη του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Λύση «αλά ιταλικά» για τα όρια ηλικίας στην Ελλάδα - Τι σχεδιάζεται για το 2027

ΜΕΤΚΑ: Το μίγμα έργων με ιδιωτικά/ΣΔΙΤ και η επιλογή συμβολαίων - Νέες συμφωνίες στη Β. Ελλάδα

Σε φάση ωρίμανσης περνά το ηλεκτρονικό εμπόριο - Άνοδο δείχνουν οι εκτιμήσεις για φέτος

tags:
Τσεχία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider