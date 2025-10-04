Οικονομία | Διεθνή

Γερμανία: Αναμένεται οριακή αύξηση του ΑΕΠ φέτος - Ανάκαμψη από το 2026

Newsroom
Η γερμανική κυβέρνηση αναμένεται να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις οικονομικές της προβλέψεις.

Η γερμανική κυβέρνηση αναμένεται να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις οικονομικές της προβλέψεις, ευθυγραμμίζοντας τις επίσημες εκτιμήσεις με εκείνες των κορυφαίων ερευνητικών ινστιτούτων της χώρας, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, το Σάββατο.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε θα παρουσιάσει πρόβλεψη για ανάπτυξη 0,2% το 2025 στις φθινοπωρινές της προβλέψεις την επόμενη εβδομάδα, ανέφεραν τα ίδια άτομα, τα οποία δεν θέλησαν να κατονομαστούν πριν από την επίσημη παρουσίαση. Αυτό συγκρίνεται με την πρόβλεψη της προηγούμενης κυβέρνησης για μηδενική ανάπτυξη.

Για το 2026, το υπουργείο πλέον προβλέπει ανάπτυξη 1,3%, η οποία θα αυξηθεί σε 1,4% το 2027, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Οι αναθεωρημένες προβλέψεις ευθυγραμμίζονται με τις εκτιμήσεις των κορυφαίων ερευνητικών ινστιτούτων της χώρας, που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα.

Η Γερμανία αναμένεται να σημειώσει ανάκαμψη χάρη στη ραγδαία δημοσιονομική επέκταση, αλλά η ώθηση αυτή θα είναι προσωρινή, εκτός αν η κυβέρνηση αντιμετωπίσει τα βαθύτερα προβλήματα, είχαν προειδοποιήσει τότε οι σύμβουλοι.

Η κυβέρνηση του Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς προσπαθεί να επιτύχει ανάκαμψη στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, μετά από μια συμφωνία για δαπάνες εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ σε επενδύσεις για υποδομές και άμυνα. Παρότι αυτό έχει βελτιώσει το κλίμα μεταξύ των επιχειρήσεων, αυξάνεται η πίεση για πιο ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις.

Από την πανδημία και ιδιαίτερα μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και την επακόλουθη εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, η γερμανική οικονομία βρίσκεται σε αναταραχή. Ενώ οι δασμοί των ΗΠΑ επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ έχουν περιπλέξει τις προσπάθειες για ανάπτυξη, η έλλειψη ανταγωνιστικότητας της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας -του βασικού πυλώνα της οικονομίας - έχει αναδείξει τις αδυναμίες του ευρύτερου οικονομικού μοντέλου της χώρας.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομίας αρνήθηκε να σχολιάσει το Σάββατο. Τα επίσημα στοιχεία αναμένεται να ανακοινωθούν στις 8 Οκτωβρίου.

tags:
Γερμανία
ΑΕΠ
Φρίντριχ Μερτς (Friedrich Merz)

