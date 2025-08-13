Μάχη για να μην φτάσει η φωτιά στην Πάτρα - Σε πύρινο κλοιό Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά

Πύρινος εφιάλτης σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. 109 πυρκαγιές αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης με 48 το τελευταίο 24ωρο. Στις 71 οι διακομιδές σε νοσοκομεία.

«Η κατάσταση παραμένει δύσκολη», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, σε έκτακτη ενημέρωση για την εικόνα των αγροτοδασικών πυρκαγιών συνοψίζοντας σε μια φράση τα όσα ζει η χώρα τις τελευταίες ώρες. Όπως είπε ο κ. Βαρθακογιάννης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη σε όλη την Ελλάδα με 109 πυρκαγιές συνολικά σε όλη τη χώρα, ενώ μόνο το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 48 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα.

Το ΕΚΑΒ πραγματοποίησε συνολικά 71 διακομιδές ανθρώπων σε νοσοκομεία από τις πυρκαγιές στην Πρέβεζα, στην Αχαΐα, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Χίο. Μόνο από την από την μεγάλη πυρκαγιά στην Πρέβεζα, χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία 37 άνθρωποι. Τα μεγάλα προβλήματα εντοπίζονται σε: Πάτρα (Συχαινά, Κάτω Αχαΐα), Ζάκυνθο ( Κοιλιωμένος, Παντοκράτορας), Φιλιππιάδα (Καμπή, Λίμνη Ζηρού, Γοργόμυλος), Χίο (Σιδηρούνται, Φυτά), Κεφαλλονιά (βόρεια και νότια πλευρά της Αθέρας).

Στην Αχαΐα πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση 12 ασθενών από το Καραμανδάνειο νοσοκομείο Παίδων, οι οποίοι θα μεταφερθούν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο. Ο κ. Βαρθακογιάννης υπογράμμισε για μια ακόμα φορά ότι και για αύριο Πέμπτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις περισσότερες περιοχές της Επικράτειας και έκανε δραματική έκκληση στους πολίτες, για την αποφυγή δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Εκκενώθηκε και το Κωνσταντοπούλειο γηροκομείο στην Πάτρα. Περίπου 80 άτομα βρίσκονται στη δομή και μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε εγκαταστάσεις του στρατού, στην περιοχή των Συνόρων της Πάτρας, όπου έχει διαμορφωθεί χώρος για την υποδοχή των πολιτών. Παράλληλα, διαρκή είναι τα μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών ελέω των ισχυρών ανέμων που δυσκολεύουν το έργο της Πυρόσβεσης.

Όσοι βρίσκονται σε Σούλι, Ριγανόκαμπο και Εγλυκάδα καλούνται να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης της Πάτρας. Παράλληλα, διατάχθηκε εκκένωση των περιοχών, Αρόη, Διάκου, Γηροκομειού και Λυκοχορού, προς Πάτρα ενώ στα πλαίσια της εντολής εκκένωσης από το 112 στην περιοχή του Μπάλα, αστυνομικές δυνάμεις συνδράμουν στην απομάκρυνση των καλογραιών από το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, το οποίο παραδίδεται στις φλόγες.

Πρέβεζα - Ζάκυνθος - Χίος - Κεφαλονιά

Στη Φιλιππιάδα υπάρχουν τρία κύρια μέτωπα προς τους οικισμούς Καμπή, Λίμνη Ζηρού και Γοργόμυλο και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη, σύμφωνα με τον κ. Βαθρακογιάννη. Την ίδια ώρα, στη Ζάκυνθο η πυρκαγιά έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα, το πρώτο προς το χωριό Κοιλιωμένος και το δεύτερο προς το χωριό Παντοκράτορας σε δύσβατη περιοχή και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στη Χίο τα μέτωπα είναι δύο, το πρώτο προς το χωριό Σιδηρούντα και το δεύτερο προς το χωριό Φυτά και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Στο Ληξούρι Κεφαλονιάς η πυρκαγιά έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα στη βόρεια και στη νότια πλευρά του οικισμού Αθέρας και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.